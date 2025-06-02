女性癌症｜50歲以下女性患癌率大增 醫生揭7大致癌關鍵 1種食物易致乳癌/腦腫瘤
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近10年，全球50歲以下女性的癌症確診人數持續上升，甚至超越同齡男性。有醫生分析指，該現象背後存在7大關鍵因素，其中「肥胖」被明確列為危險因子。醫生又同時分享女性自保4大貼士，強調定期檢查對預防癌症有決定性影響。
50歲以下女性罹癌率大增 超男性1.82倍
台灣重症科醫生黃軒在其社交平台發文，根據美國研究數據指出，50歲以下女性的整體癌症發病率是男性的1.82倍，數字為2002年的1.51倍，顯示差距持續擴大。對此，科學家歸納出導致50歲以下女性患癌的7大因素，供大家參考：
女性患癌7大高危因素
1.初經較早，雌激素暴露時間長
早來月經的女性，因荷爾蒙衝擊次數增加，乳腺細胞更易出現問題。2024年一項研究證實，月經初潮遲1年，成年後乳癌風險更低。
2.肥胖與缺乏運動加速大腸癌年輕化
多餘脂肪不僅囤積在腹部，還會引發身體反覆發炎，干擾腸道菌群，促使大腸癌提早發生。2024年一項研究指出，肥胖已被確認為「早發性大腸癌」的危險因子。
3.超加工食品的潛在致癌風險
快餐、含糖飲料及加工肉類等超加工食品與多種癌症相關；2024年《BMJ》的研究顯示，超加工食品與32項健康不良結局相關，包括乳癌和腦腫瘤等。
4.「永久化學物」的隱患
被稱為「永久化學物」的PFAS在體內難以分解，並與甲狀腺癌、乳癌、腎癌風險上升有關；24項觀察研究的統合結果顯示，PFAS與甲狀腺癌呈正相關，女性風險更高。
5.女性肺癌發病率上升
某些國家女性吸煙率較高且戒煙時期較遲，導致2021年女性肺癌發病率已超過男性；2024年丹麥有數據顯示，40至50歲女性成為肺癌增幅最快的群體。
6.未接種HPV疫苗
長期臨床試驗顯示，接種四價HPV疫苗可顯著降低癌前病變與癌症風險，且保護力持久。
7.篩查技術進步較易發現癌症
最新的決策分析建議，40歲起接受乳房X光檢查已有益處；早期發現通常意味著治癒率提高。
女性自我保護4大策略
黃軒建議女性採取以下4大策略自保：
- 保持運動：每週至少進行150分鐘中等強度運動，以控制體脂。
- 選擇天然食物：多攝取蔬果、全穀、豆魚蛋，減少加工食品和含糖飲品。
- 遠離煙酒：從兩方面保護肺部和肝臟健康。
- 接種疫苗並定期篩查：接種子宮頸疫苗（HPV），以及乙型肝炎／丙型肝炎疫苗，並依年齡接受乳房及大腸癌檢查。