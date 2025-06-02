女性癌症｜50歲以下女性患癌率大增 醫生揭7大致癌關鍵 1種食物易致乳癌/腦腫瘤

近10年，全球50歲以下女性的癌症確診人數持續上升，甚至超越同齡男性。有醫生分析指，該現象背後存在7大關鍵因素，其中「肥胖」被明確列為危險因子。醫生又同時分享女性自保4大貼士，強調定期檢查對預防癌症有決定性影響。

