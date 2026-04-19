肺癌成中國女性頭號癌症 97％女患者從不吸煙也中招 廚房油煙二手煙屬元兇 4招預防
年輕女性 患肺癌比率急增
肺癌在女性群體中的爆發並非朝夕之事，回顧過去三十多年，中國女性肺癌的年齡標準化發病率一直呈現長期上升的軌跡，由每10萬人有21.32宗，攀升至25.44宗，反觀同期的男性發病率則未見明顯增幅，基本維持平穩。
更重值關注的是，肺癌正逐步年輕化。一項長達16年的追蹤研究顯示，由2006年至2021年期間，45歲以下的肺癌患者比例由6.2%急增至15.4%。當中年輕女性的升幅尤為顯著，比例從3.4%飆升至19.2%，升勢遠遠拋離同齡男性。單看2020年的數據，45至54歲及45歲以下兩個組別的女性肺癌發病率，分別高達每10萬人85.5宗及10.1宗，兩者皆大幅高於同年齡層的男性。這組數據明確帶出一個警號：年輕且從不吸煙的女性，已淪為肺癌的新興高危一族。
女性患肺癌三大致命元兇
針對非吸煙女性患癌比率急升的現象，湖南省第二人民醫院腫瘤中心主任醫師楊農指出，除了直接吸煙，婦女長期吸入廚房油煙，以及暴露於二手煙和三手煙環境，均是誘發肺癌的關鍵危險因素。綜合各方研究，以下三大元兇絕對不容忽視：
1.廚房油煙
中式烹調大多講求猛火爆炒或油炸，過程中無可避免會產生「苯並芘」等強烈致癌物質。若廚房通風系統欠佳，女性患上肺癌的風險將會飆升兩至三倍。數據顯示，每日入廚烹飪多於兩次的人士，其患癌風險是不烹飪者的三倍；而採用固體燃料煮食的風險，更是使用清潔燃料者的四倍之多。
2.二手煙及三手煙
天津市衛生健康委員會發布的文章指出，在沒有吸煙習慣的中國女性中，長期接觸二手煙的比率高達70%，這批受害者佔整體女性肺癌患者約四分之一。二手煙內含逾250種有毒化學物質，其中69種已被確認為致癌物，部分毒素的濃度甚至比一手煙更高。不吸煙人士若頻繁接觸二手煙，患肺癌風險會增加24%，且風險隨吸入量呈線性遞增，每日吸入10支二手煙風險上升10%，20支則遞增21%。此外，殘留在衣物及室內環境的「三手煙」，同樣會對婦女、嬰幼兒及青少年的健康構成深遠威脅。
3.女性先天基因與生理結構
女性天生對煙草內的致癌物質較為敏感。研究發現，女性體內的「CYP1A1酶」活躍程度明顯高於男性，這會加快致癌物與DNA結合的速度。再者，女性修復受損DNA的能力相對較弱，在同等致癌物暴露下更容易誘發基因突變。若非吸煙女性本身帶有肺癌家族病史，其患癌風險更會額外增加1.5倍。
高危女性宜做早期篩查
面對生活中防不勝防的環境致癌物及先天基因威脅，盡早進行醫學篩查是降低死亡率的最有效防線。目前，低劑量螺旋CT（LDCT）被公認為肺癌篩查的「金標準」，其輻射劑量僅為傳統常規CT的五分之一，卻能精準捕捉到毫米級的微小早期病灶。臨床數據證明，如果在肺癌一期及早發現並接受治療，患者的5年存活率可高達80%至90%以上；相反，若延遲至晚期才確診，存活率則會暴跌至不足20%。由此可見，篩查與否往往就是生與死的抉擇。
專家建議，50歲或以上並符合以下任何一項條件的女性，應被界定為肺癌高危一族：
- 有長期廚房油煙接觸史（如每日煮食且廚房通風不良）
- 長期接觸二手煙（與吸煙者同住或同室工作逾20年）
- 擁有肺癌家族病史
- 以及患有慢性阻塞性肺病或曾有職業接觸史（如長期接觸煤煙、氡、石棉等）
這類高危群體應每年定期接受一次低劑量螺旋CT檢查。考慮到發病年輕化的趨勢，若具備家族病史或長期暴露於高危環境的女性，更應提早於40歲開始進行篩查。預防肺癌必須從日常生活做起，例如入廚時時刻開啟抽油煙機、外出時挑選無煙場所，並積極推動家庭全面禁煙。
4大預防方法
1.減少接觸油煙
家庭主婦煮菜時常用大火快炒，但高油溫會產生大量致癌物質。建議減少煎、炸、大火快炒等高油量的烹飪方式，並使用抽油煙機來減少油煙暴露。此外，烹調時戴上口罩也能提供額外的防護。
2.減少居家空氣污染
祭拜時使用的香、檀香及蚊香中含有滑石粉、化學膠等有害物質，長期吸入可能導致肺部損害甚至致癌。建議祭拜時以手代香、減少使用其它香材，若需點香，務必確保室內空氣流通。
3.減少出入空氣差地方
空氣中的污染物看似難以避免，但其實可以通過幾個簡單的措施減少暴露風險。在霧霾或空氣品質差的日子應盡量減少外出，減少開窗通風（夜間通風疏散室內污染），並使用空氣清淨機。如需在室外長時間活動，建議佩戴專業防塵口罩，一般的普通口罩對空汙的防護效果有限。
4.避免吸煙、二手煙、三手煙
吸煙會導致多種肺癌，包括小細胞癌和鱗狀細胞癌，即使不吸煙，二手煙的有害物質和致癌物質濃度是直接吸煙的20倍，殘留於環境中的三手煙也會對幼兒肺部造成損害，長期吸入二手煙的人罹患肺癌風險亦相當高。