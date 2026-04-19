肺癌成中國女性頭號癌症 97％女患者從不吸煙也中招 廚房油煙二手煙屬元兇 4招預防

中國國家癌症中心最新發布的《2022年中國惡性腫瘤疾病流行情況分析》揭示了一項令人震驚的數據：肺癌已正式超越一直高踞榜首的乳癌，躍升為威脅中國女性健康的「頭號癌症殺手」。一直以來，社會大眾普遍認為肺癌主要患者為「男性」及「吸煙人士」，惟最新公佈數據卻徹底顛覆了這個傳統認知，在確診肺癌的中國女性當中，高達97.5%的患者從來沒有吸煙習慣，但有70%長期接觸二手煙。專家指出，二手煙、三手煙以及廚房油煙為非吸煙女性肺癌發病率急升的主要原因。

