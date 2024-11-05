30歲女疑1種習慣致患子宮內膜癌 醫生教3招KO癌細胞9個月不藥而癒
體內塑化劑超標 疑因外賣習慣惹禍
台灣營養醫學專家劉博仁醫生早前在健康節目《健康晚點名》中分享了一個真實病例。一名約30歲女子於兩年前確診子宮內膜癌，並進行了三次子宮切片測試，結果均呈陽性，顯示她的癌細胞已經開始增生。當時她的主診婦科醫生建議進行子宮切除手術，以免癌細胞擴散，但她希望保留生育能力，故向劉醫生尋求替代療法。
劉醫生表示，進行切除手術是治療子宮內膜癌的標準流程，但在詳細檢查後，發現這名女病人體內的塑化劑指數異常高，尤其是雙酚A（BPA）含量。經進一步了解，劉醫生得知她在工作中經常接觸熱感應紙，平日還有每天喝外賣咖啡和熱湯的習慣，這些飲品常以有塑膠塗層的紙杯或膠袋盛載。劉醫生認為，這些塑化劑很可能就是導致她患癌的主因之一。
靠3招成功KO癌症
劉醫生建議該女病人除繼續接受婦科醫生的癌症治療，同時提出了3大飲食建議，協助她透過排毒來增強身體免疫力：
- 大量攝取十字花科蔬菜：例如西蘭花、椰菜花、小棠菜等，這些蔬菜含有蘿蔔硫素等營養成分，能夠促進肝臟排毒，幫助身體加速代謝排出塑化劑。
- 每天飲用至少2.5公升水：保持足夠的水分攝取，有助身體將塑化劑排出體外。
- 增加排汗活動：每天進行運動，或透過浸腳和浸浴的方式，促進血液循環並透過流汗來排出體內的有害物質。
經過6個月的調整，這名女病人體內的塑化劑已經排淨，3個月後她進行了第四次子宮切片檢查，結果發現「癌細胞通通不見了」。劉醫生指，該女病人不僅成功逆轉了癌症，還如願成功懷孕，迎來新生命。
5大防癌超級食物
劉博仁醫生指出，除了改變日常習慣外，還有5種超級防癌食物，能夠有效減低患癌風險：
- 西蘭花：富含抗氧化劑和植化素，有助抑制癌細胞生長
- 番茄：含有番茄紅素，能降低前列腺癌及其他癌症的風險
- 綠茶：內含兒茶素，具有強力抗氧化和抗癌作用
- 藍莓：富含花青素，有助減少自由基損傷並增強免疫系統
- 大蒜：含有硫化合物，能有效抑制胃癌和結腸癌等癌細胞生長
8大子宮內膜癌症狀
早期的子宮體癌症狀不明顯，患者容易當作月經紊亂，往往未能及時求醫確診，錯過治療先機，因以要注意以下8大常見症狀：
早期和中期：
- 停經前經期長而頻密
- 經血多或經期之間出血
- 停經後出血
- 停經後陰道出現異常分泌
後期：
- 性交和小便時骨盤腔疼痛
- 大便習慣異常（如便秘）
- 下腹有硬塊
- 陰道排出膿血
10大子宮內膜癌高危因素
子宮內膜癌又稱子宮體癌症，以下10大高危因為會增加患病風險：
1.年過60歲
特別是停經後的女性，患上子宮體癌的風險會增加。
2.初經來得早（12歲以前）或較遲停經（52歲以後）的女性
一生累計的月經週期較多，代表身體受雌性荷爾蒙影響的時間亦較長，患上子宮體癌的風險比其他女性為高。另外，月經紊亂的女性，其患上子宮體癌的風險亦較高。
3.從未生育
懷孕時，雌性荷爾蒙的水平驟降。所以從未生育的女士，一生累計的月經週期較多，身體受雌性荷爾蒙影響的時間亦較長，增加患上子宮體癌的風險。
4.過重
肥胖女性罹患子宮體癌的機會比一般人高，特別是停經後中央肥胖的女性，因女性的經期是由體內的雌性荷爾蒙及黃體素互相協調。停經後，卵巢會停止這兩種分泌，但體內脂肪卻會繼續製造雌性荷爾蒙。若身體脂肪過份累積，雌性荷爾蒙便有機會過盛，增加患癌風險。
5.服食荷爾蒙藥物
正接受雌性荷爾蒙補充治療（簡稱oestrogen-onlyHRT），及停經後服用荷爾蒙補充劑的女性。
6.有家族病史
直系親屬之中，例如母親、姊妹或女兒50歲之前被確診患上乳癌、卵巢癌或大腸癌，患子宮體癌的機會亦會較高。
7.有癌症病史
由於乳癌、卵巢癌或大腸癌的發病原因或與雌性荷爾蒙等內分泌有關，這些患者患上子宮體癌的風險亦因而較高。而服用乳癌藥物tamoxifen愈兩年者，會刺激子宮內膜增生，誘發使用者患上子宮體癌的風險。
8.卵巢多囊症（PCOS）患者
卵巢多囊症會誘發身體製造雌性荷爾蒙，因此患上子宮體癌的機會較高。
9.子宮內膜異常增生的女性
如子宮內膜出現異常增生變厚，細胞變異的機會亦會較高，增加患上子宮體癌的風險。
10.糖尿病或三高患者
糖尿病、高血脂、高血壓、高血糖患者有較高機會超重，當身體脂肪含量過多，便會間接增加雌性荷爾蒙的數量，增加患上子宮體癌的風險。