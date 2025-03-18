患癌成尋親契機 重遇失散60年手足 港男圓夢解身世謎團終胃癌病逝

港男Francis自幼在深水埗長大，成年移民美國始知為養子身份，至數年前患上胃癌成尋親契機，幾經波折，奇蹟地尋回失散60年的兄弟姊妹，揭開身世之謎，早前更特意回港到親生父母墓前拜祭。然而，Francis胃癌復發於上月離世，終年62歲，家人在上周六（15日）為他舉行追思會。Francis生前樂觀面對病魔，臨終表示感恩能夠尋回親人，形容自己「此生無悔」。

