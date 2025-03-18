患癌成尋親契機 重遇失散60年手足 港男圓夢解身世謎團終胃癌病逝
長大始知為養子 患癌成尋親契機
黃豪坤（Francis）在1962年出生，幼年時被送養到一對夫婦家中，與養母及外婆曾居於深水埗醫局街唐樓的板間房。由於養父是一名需要長期出海的船員，因此Francis從小就與母親及外婆相依為命。
1980年代，養母前往美國三藩市照顧當時已偷渡到當地多年的養父，有一天他接到養母的來電，得知養父已離世，著他在住所櫃桶底找出身份證明文件，以便前往美國領事館申請簽證，此時他才發現除了出生證明外，還附有當年的領養文件，始得知自己的身世。
得知真相後並無形響他與養母的關係，他亦在養父離世後移民美國，負起照顧母親的責任。2021年新冠疫情期間，當時養母已離世，Francis則不幸患上胃癌，需長期在家休息養病，他漸萌生尋找親生父母的念頭。
胞兄憶述：母親後悔送養
由於Francis年幼時居於深水埗，專門助人尋親的蕭愛冰（Winnie）嘗試將他的資料及童年照分享到社交平台群組，不久後獲一名網民回覆指，Francis的童年照與自己相似，懷疑他就是失散多年的弟弟。隨後兩人進行DNA檢測，終證實為親生兄弟。原來Francis的生父姓容，他在家中十兄弟姊妹中排行第五，成功相認的四哥Barney憶述，母親當年非常後悔將Francis送養，一直希望能與他重聚。
惟Francis與兄弟姊妹相認時，其父母已經離世。直到前年11月，Francis首次回港與兄弟姊妹見面，並到父母墳前拜祭。Francis對於父母當年的決定表示體諒，亦感激他們將自己帶來這個世界，讓他能在另一個家庭成長。四哥則坦言，起初擔心對方或難以接受突然出現的九個兄弟姊妹，不過他相信上天自有安排，希望兄弟姊妹日後能有多些機會相聚。
去年底胃癌復發 感恩尋回親人一生無憾
可惜好景不常，Winnie向《日日健康》透露，Francis在去年11月發現胃癌復發，需再次入院接受治療，惜情況一直未見好轉。Winnie形容Francis為人正面開朗，平易近人，儘管知道自己時日不多，Francis始終保持著積極的態度，也感恩感尋回親人：「Waiting to see God, I have no regrets（靜待與上帝相見，我此生無悔）!」
Francis在上月初接受安寧照顧，走過自己人生最後段路，並於2月9月早上離世，終年62歲。女兒在日前社交媒體上表達了對父親的思念：「言語無法表達我會有多麼地想念你。這段日子以來你一直奮戰不懈，我只能期望繼續讓你感到驕傲。謝謝你總是毫無保留地做你自己，並為我們的生命帶來如此正面的光芒。謝謝你讓我們明白對生活充滿熱情是什麼意思。安息吧，我摯愛的爸爸。」Francis的兄長則表示，十兄弟姊妹都非常感謝Winnie的幫助才能一家團聚，弟弟表示自己一生沒有遺憾，並對Winnie的無私幫助表示感激，希望她健康快樂。
胃癌｜香港年增1300宗新症
胃癌是香港十大癌症之一，在2021年，胃癌新症共有1 306宗，佔本港癌症新症總數的3.4%。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約18宗新增個案。在2021年，胃癌導致631人死亡，佔癌症死亡總數4.2%。胃癌發病率隨年齡增長而提升，男性和女性新症年齡中位數分別為71歲和70歲。
胃癌｜胃癌的存活率有幾高？
據美國國家癌症機構調查，胃癌一期（未擴散）及四期（遠程擴散）平均5年存活率分別為71.8%及5.9%，愈早發現及診治康復機會愈高，不過由於胃癌初期症狀不顯，以致不少病人確診時已經惡化。
胃癌｜7大壞習慣增胃癌風險
- 吸煙
- 飲酒
- 高鹽飲食
- 愛吃醃製食物
- 愛吃燒烤、油炸食物
- 少吃菜
- 三餐不定時
胃癌｜胃癌的高危群組
- 40歲以上
- 吃得太鹹或經常進食醃製食物
- 高脂肪飲食或少吃蔬果及纖維素
- 家族遺傳
- 男性（男性患胃癌的機會是女性2倍）
- 幽門螺旋桿菌的感染
- 由於缺乏維他命B12導致的貧血
- 胃部曾動手術人士
- 身患罕見胃病，如胃酸缺乏症等人士
- 過量吸煙
- 過量飲酒
胃癌｜7大胃癌常見徵狀
如果大家有以下徵狀，可能是患上胃癌，但亦可能是其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍。有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診：
- 持續消化不良、食慾不振
- 體重急速下降
- 小腹腫脹
- 進食後腹脹不適
- 嘔吐，甚至吐血
- 大便出血或大便呈黑色
- 貧血、疲倦、虛弱
胃癌｜胃癌的治療方法
1.胃部切除手術
- 醫治胃癌的主要方法，醫生會視乎病人的情況而決定割除部份或整個胃部。
- 一般而言，如病變僅局限於胃黏膜和黏膜下層，切除手術的治癒率可達9成。
2.放射治療
- 此治療是以高能量的輻射線破壞癌細胞。
- 放射治療可能與化學療法同用作輔助外科手術後的治療，預防復發，提高手術後的生存率。
3.化學抗癌藥物
- 此治療是利用抗癌藥物殺死癌細胞，阻止癌細胞生長和分裂。
- 化學療法亦可作紓緩治療之用，達緩解症狀及延長生命之效。
- 標靶治療亦適用於小部份胃癌病人。
胃癌｜7招預防胃癌
就預防胃癌，香港防癌會《胃癌》小冊子提供以下預防七步曲：
- 多吃蔬菜水果：每天最少吃2份水果3份蔬菜
- 減少進食高鹽食物：避免加工及醃製食品、多用香草及香料作調味
- 健康烹調方法：避免燒焦肉類或魚類
- 維持健康體重：應恆常運動
- 日常飲食多以植物性食物為主：含豐富纖維的澱粉質的植物性食物
- 減少飲酒
- 減少進食紅肉： 應多吃魚、豆腐、雞等食物來攝取足夠的蛋白質