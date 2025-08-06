年輕人也要正視乳癌風險
現年37歲的英國流行樂壇天后Jessie J（原名Jessica Ellen Cornish），相信年輕人對她的名字不會陌生，她推出不少經典歌曲，例如Bang Bang、Price Tag。這位鐵肺歌后早前公開自己患上初期乳癌，進行了乳房切除手術，及後乳房重建。Jessie J坦言，確診乳癌令她經歷了人生最低潮，身兼母職、工作和抗癌的三重壓力，讓她感到恐懼、憤怒、不知所惜，各種情緒湧上心頭。
她也誠實地說，面對癌症不想只呈現「正能量滿滿」的形象，因為人生本來就不是永遠陽光燦爛。她相信，正視恐懼與低潮，讓它釋放出來，才是療癒的開始。「我會哭，我會害怕，我會恐慌。我會允許自己難過一分鐘、甚至一整天，然後吃根玉米棒，或是聽一首讓我振奮的歌、視訊朋友大笑一場，再重新振作。」她說，90%時候會保持那份堅強、無畏、健康的狀態，但她不會忽視那10%的恐懼和悲傷。
對於三十多歲罹患癌症，總讓人感慨實在太年輕！乳癌自 1994 年起已成為香港女性最常見的癌症。本港女性乳癌確診個案不斷上升，由 1993 年的 1,152 宗增至 2022 年 5,182 宗，升幅達四倍。而乳癌（包括男性確診宗數）已超越大腸癌，成為本港常見癌症的第二位。
根據香港癌症資料統計中心披露2022年的數據，30-59 歲的年齡組別，女性的癌症發病率高於男性。這可能由於與性別有關的癌症發病率相對較高，例如乳癌、子宮頸癌、子宮體癌及卵巢癌等。而在20至44歲年齡組中，女性患癌新症數字更較男性高出約兩倍¹，顯示女性患癌有年輕化的趨勢。
有乳癌康復者Carrie分享，她因為打第一針化療藥，要在私家醫院留院一晚，認識了隔離床一名19歲的少女，同樣也患上乳癌。這名少女的媽媽透露，她們沒有乳癌家族史，對於女兒罹患乳癌，也感到莫名其妙。這事令Carrie明白，乳癌實在太普遍，好像總有一個在身邊。
事實上，患乳癌風險在40歲後明顯卜升，但是這並不代表年輕女士便可掉以輕心。根據資料，2022年本港有692名年齡界乎20至44歲的女性確診入侵性乳癌，佔新增個案約一成三。30、40歲的女性正值事業拼搏階段，需要同時照顧父母、撫養子女，而且年輕患者更要承受因乳癌治療對外觀改變及社交方面的問題，所以壓力不容忽視。
香港乳癌基金會針對患者的病情設有不同的支援小組，其中一個年青患者支援小組（又名永遠年青美麗小組），是針對剛確診0至3期之40歲以下患者而設。如有需要，可致電25256033患者支援中心查詢。
目前乳癌確切成因未明，所以要預防乳癌，從小應建立健康飲食習慣，包括少糖、少油、少鹽及多吃蔬果並少吃肉類，增加體能活動和遠離煙酒。
另外，任何年齡女性也應該熟悉自己的乳房狀況，醫生建議20歲以上的女性應定期進行自我乳房檢查，即在每月同一日或月經後一星期內，當每月乳房腫脹消減時進行，透過觀察和觸摸乳房，留意是否有異常變化。40歲或以上的女性，則應每兩年進行一次乳房X光造影檢查。如果發現乳房有異樣，請立即求醫，因為「及早發現，治療關鍵」。
香港乳癌基金會
了解更多：www.hkbcf.org
撰文：霍何綺華博士（香港乳癌基金會主席）
專欄﹕乳你前行
¹https://www3.ha.org.hk/cancereg/tc/topfive.html