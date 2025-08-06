年輕人也要正視乳癌風險

常言道:「年輕就是本錢」，趁著年輕勇於嘗試新事物和挑戰。然而，過去的人生閱歷使我有更深的感悟﹕「健康才是真正的本錢」，因為即使年輕如果沒有健康也是徒然。坊間有一種誤解，以為乳癌是好發於年長的女性身上，事實上，乳癌無分年齡，年輕女士也可能患上乳癌。

