張達明抗癌成功罕現身身形瘦削 認清鼻咽癌5大徵狀 鼻塞/聽力減是警號
患鼻咽癌後金屬中毒 活動能力大受影響
60歲的張達明演出作品無數，除演員外亦曾擔任導演、編劇及監製多職。他在2011年確診第3期鼻咽癌，需接受化療及電療，展開長達7年的抗癌歷程。張達明雖成功抗癌，但治療期間不幸金屬中毒，體內的白金含量飇升至普通人的63倍，帶來嚴重後遺症。
受化療及電療影響，張達明的四肢變得麻痺無力，活動能力大受影響；右耳聽力亦一度降至只餘5成，左耳則為8成，身體狀況大不如前。近年來，張達明近來重返工作，早前更出席有份客串的電影《焚城》首映禮，但其消瘦身形卻再度引人擔憂。
客串《焚城》不怕對白少 「有工開已開心」
張達明在電影《焚城》中客串演出，雖然戲份僅有幾句對白但演出仍相當認真，拍攝前頻頻練習走位，拍攝期間更積極觀看回放以及聆聽導演的講解。拍攝完成後他亦感激一班工作人員，稱「有工開已經好開心」。日前他出席《焚城》首映禮，有網民於社交平台分享現場片段，當中可見張達明的身形和面形甚為更瘦、行動遲緩，身體看似相當虛弱，但與此同時他仍笑容滿面與現場粉絲合照，精神狀態不俗，不少網民留言叫張達明加油，祝願他身體健康。
受訪問自言記台詞感吃力
事實上，張達明早前擔任胡楓（修哥）的網台節目《修哥萬花筒》嘉賓時已被指身形瘦削，當時可見你談吐亦未見清晰，但與修哥傾談期間就表現開心。張達明於鼻咽癌痊癒後，曾先後拍攝TVB劇集《狀王之王》和電影《100秒》，以及演出舞台劇《豐子愷》。不過當時他坦言講對白有困難，也指出體力和記台詞有些吃力，但表示一定會堅持下去。
港男易患鼻咽癌 4大原因易中招
據香港癌症基金會資料，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病，這種惡性腫瘤的患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士，其主要成因包括：
- 某些飲食習慣或食品(如大量進食鹹魚及煙薰食品)
- 病毒感染(如非洲淋巴細胞瘤病毒)
- 吸煙
- 遺傳因素
鼻咽癌的常見徵狀
- 頸部出現無痛腫塊
- 鼻及喉分泌帶血
- 聽力減退或局部失聰，耳鳴
- 經常復發的中耳炎
- 持久鼻塞
要避免罹患鼻咽癌，市民應儘量避免進食鹹魚或煙薰食品、避免吸煙；鼻咽癌的治療方法包括單獨或合併使用放射治療(利用X光對付或消滅癌細胞)及外科手術。如癌細胞轉移遠處，可同時使用化學(使用抗癌藥物)和放射治療。至於哪種才是最適當的療法，則要視乎病情的嚴重性、鼻咽癌對患者生活的影響程度，以及患者是否有其他病態出現而定。