張達明抗癌成功罕現身身形瘦削 認清鼻咽癌5大徵狀 鼻塞/聽力減是警號

資深演員張達明早年患上鼻咽癌癌，幕前露面次數頓時大減。他日前就出席有份客串演出的電影《焚城》首映，面對粉絲雖滿面笑容，但其瘦削身形就令其健康狀況再度受人關注。本港鼻咽癌患者年增逾700名，為香港男性常見疾病之一，罹患主因除遺傳外亦與飲食及生活習慣有關。

