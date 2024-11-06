甲狀腺癌｜49歲徐若瑄患甲狀腺癌 常頸痛喉痛或中招 少食一種食物風險高

徐若瑄最近忙於宣傳新片《乒乓男孩》，作為演員的她事事親力親為，積極參與電影映後座談，並邀請演藝圈和企業界的好友包場支持。然而，在她每一場熱情笑臉的背後，隱藏著她忍受罹癌和健康狀況的煎熬，不願讓大家擔心。

