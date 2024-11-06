甲狀腺癌｜49歲徐若瑄患甲狀腺癌 常頸痛喉痛或中招 少食一種食物風險高
聞噩耗難接受：怎麼會是我？
據台灣傳媒《鏡周刊》報道，徐若瑄於年初發現甲狀腺癌。她本人證實在每年的固定健康檢查中查出得了甲狀腺癌。報道指徐若瑄得知此事時，當場愣了約五秒，腦中浮現人生走馬燈，一度無法接受，「怎麼會是我？」。當時她正處於婚變的低潮，竟然又罹癌，雙重人生變局，無疑是雪上加霜。
徐若瑄透露「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡。」她慶幸地表示還好一直以來都有固定健康檢查的習慣，因此才能提早發現問題，並立即治療。
積極治療 開刀後聲線變沙
徐若瑄的癌症位於喉嚨內的零期癌，她指「手術過後，整個喉嚨部位都麻麻的，醫生叮囑兩、三個月內都不適合演出，要好好休息。」許多同樣患病的患者開刀後，聲音都會變得沙啞，不過，徐若瑄屬於積極復健型病人，「傷口癒合後，由於肌內群的位置改變，必須重新找到新的發聲位置，所以要不斷練習，也開始上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。」
據了解，經由醫師的觸診檢查，約1/10的民眾有甲狀腺腫瘤，其中以女性居多，而甲狀腺癌則占甲狀腺腫瘤病患的不到5％，偏偏徐若瑄就是這少數人當中的一位。她認為這是家族遺傳的基因問題，也是無可奈何的事。
為孩子堅強面對
生病期間，徐若瑄一直有家人陪伴，她覺得自己沒什麼改變，以前做事積極往前衝的個性、拚命做到最好的方式，沒有想要緩一緩腳步嗎？「各方面都還是會很努力，但，不會拚命了啦，孩子還小，我會努力健健康康陪他很久。」
徐若瑄當年為了生下兒子Dalton，不但打了300針安胎針，還臥床超過四個月，這樣辛苦努力生下了兒子，她對兒子投注了滿滿的愛。這次在台大醫院接受手術治療後，她立即飛往新加坡，整個二月就好好陪伴兒子順便養病，希望養好身體，才能陪兒子及家人長長久久。
甲狀腺癌｜40歲以上女性風險高
據智友站資料，當甲狀腺的細胞異常增生，舊細胞又未曾死亡，細胞便會不斷堆積，形成癌瘤。甲狀腺癌死亡率較低。女性患甲狀腺癌的機會比男性高。雖然甲狀腺癌的患者一般為中年人和長者，但其中的乳頭狀癌會發生在年輕人身上，兒童則很少患上。
甲狀腺癌｜6大成因
甲狀腺癌成因仍不清楚，已識別出的風險因素包括：
- 曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸X光照射或放射治療，又或生活環境中有高密度的放射線，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。
- 家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌、多發性內分泌腫瘤及遺傳性大腸瘜肉等均有較大機會患上甲狀腺癌。
- 個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病，患上甲狀腺癌的機會也較高。
- 性別：女性患甲狀腺癌的機會較男性大。
- 飲食：飲食中缺乏碘亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。
- 年齡：很多甲狀腺癌的患者都是40歲以上的人士。
甲狀腺癌｜5大病徵 早期症狀不明顯
甲狀腺癌常見的徵狀包括：
- 撫壓頸部前端時發現無痛硬塊，並日漸增大
- 聲音持續沙啞
- 頸痛或喉嚨痛，有時連耳朵也感到痛楚
- 吞嚥或呼吸困難，有壓迫感
- 持續咳嗽，但沒有其他感冒跡象
甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，可能會令你忽略或以為是其他疾病，假如你有懷疑，應該到醫生處檢查清楚，以免延誤病情。