4部位疼痛或屬患癌警號 4大癌症可致持續肚痛 1種腹痛恐罹「癌王」
身體4部位隱隱作痛或屬癌症警號
重慶大學附屬腫瘤醫院在社交平台上提醒公眾，與一般疼痛不同，癌症引起的疼痛往往反覆出現，並且持續加重。該院指出，若身體以下四個部位持續疼痛，可能是癌症的警示信號。
1.持續頭痛
一般情況下，頭痛可能由頭部外傷、感染性疾病（如流感、肺炎）、高血壓、頸椎病或偏頭痛等引起。有些人則因疲勞導致神經功能障礙而出現頭痛。急性發作且伴隨發燒的頭痛通常是感染性疾病的徵兆。若頭痛長期反覆發作或呈搏動性，可能是偏頭痛或神經症所致。
癌症相關
然而，腦腫瘤侵襲、破壞腦組織、腦神經及顱骨也可能引發頭痛。若出現長期頭痛且症狀加重，並伴隨嘔吐、視力模糊、口角炎、肢體抽搐、步態不穩及意識障礙等情況，應特別警惕，因為這可能是腦腫瘤的徵兆。若有懷疑，應立即就醫，進行磁力共振掃描或電腦斷層掃描。
2.胸痛
胸痛可能由冠心病、心肌炎、支氣管炎、胸膜炎、氣胸、肋骨骨折及帶狀皰疹等疾病引起。
癌症相關
某些胸痛可能與更嚴重的健康問題有關，例如肺癌或縱膈腫瘤，這些情況通常會反覆出現胸痛，並伴隨痰中帶血、上肢腫脹等症狀。此外，食道癌患者除了胸痛，還可能出現吞咽困難和聲音沙啞等症狀。
如發現異常，應及時就醫。常見的檢查方法包括胸部電腦斷層掃描、氣管鏡及胃鏡等。
3.腰背痛
腰背痛的常見原因包括長期不良坐姿、暴力損傷、感染性疾病、胸腰椎退行性病變及先天性脊柱側彎、脊柱裂等。然而，原發或轉移性惡性腫瘤也可能影響胸腰椎及軟組織，從而引發腰背痛。
癌症相關
若出現頑固性腰背痛，並沿著一側身體放射，疼痛劇烈，甚至呈現燒灼或絞榨痛，脊柱在活動、咳嗽和打噴嚏時會更痛，即使休息和服用藥物也難以緩解，則可能是惡性腫瘤的徵兆。可透過腰背部電腦斷層掃描、磁力共振掃描或電生理檢查等方法進行診斷。
4.持續腹痛
腹痛常見原因包括腹腔器官的炎症性疾病，如腸胃炎、膽囊炎、胰腺炎、闌尾炎等。此外，腹腔內臟的扭轉、阻塞及破裂也可能引發腹痛。頑固性腹痛常見於胃癌、胰臟癌、腸癌、腎癌、肝膽惡性腫瘤及婦科惡性腫瘤等疾病。
癌症相關
若腹痛有明確病因，通常經過專科治療即可緩解。然而，若伴隨其他症狀，可能是以下原因引起：
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若有懷疑，可透過腹部及骨盆腔磁力共振掃描、電腦斷層掃描、胃腸鏡及癌症腫瘤標記等檢查方法進一步確認。