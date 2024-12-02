8旬肝癌婦常飲1款蔬菜果汁癌細胞全消失 醫生拆解原因提1類人忌飲

部分蔬菜被視為具有抗癌作用，台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘早前接受當地節目訪問時就透露，先後有2名年事已高的女病人罹患肝癌，並在有計劃地食用番薯葉後成功令癌細胞消失。事實上，該病例的細節於錢政弘醫生新書《你可以不生病》裡面有詳細描述，當中細節比錢醫生早前受訪時透露的更為清晰，大家亦可同時得知該款「抗癌飲品」的具體製作方法。

