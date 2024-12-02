8旬肝癌婦常飲1款蔬菜果汁癌細胞全消失 醫生拆解原因提1類人忌飲
部分蔬菜被視為具有抗癌作用，台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘早前接受當地節目訪問時就透露，先後有2名年事已高的女病人罹患肝癌，並在有計劃地食用番薯葉後成功令癌細胞消失。事實上，該病例的細節於錢政弘醫生新書《你可以不生病》裡面有詳細描述，當中細節比錢醫生早前受訪時透露的更為清晰，大家亦可同時得知該款「抗癌飲品」的具體製作方法。
8旬肝癌婦做「安寧治療」 常飲一款菜汁癌細胞離奇消失
錢政弘透露，該名83歲老婦被診斷出患有肝癌，但她就因為年事已高，為保持晚年生活質素而不想入院，其家人亦同意不積極接受抗癌治療，主張讓婆婆回家休養。不久後，婆婆因急性腎衰竭入院，經治療後病情逐漸好轉；3個多月後，錢醫生再次為她進行電腦斷層檢查，發現她的肝癌腫瘤從原來的3.5厘米縮小至1.8厘米。經過詳細詢問，得知她的家人每天為她製作一款番薯葉蔬果汁，讓她飲用以養生。
番薯葉蔬果汁製作方法
- 材料：番薯葉一把、蘋果四分之一個、洋蔥四分之一個
- 製法：先將番薯葉用熱水汆燙，然後與蘋果、洋蔥一起放入攪拌機打成蔬果汁
- 飲用方式：早晚各喝一杯，空腹時飲用
報道指老婦飲用該款番薯葉蘋果汁頭1個月開始出現腹瀉，於是果斷停止飲用。後來，她被診斷出患有急性腸胃炎，這杯蔬果汁甚至可能與她後來的急性腎衰竭有關，換言之該款蔬菜汁亦可能帶有「副作用」；錢醫生強調，病人可以嘗試飲用蔬果汁作為輔助治療，但若患有如癌症等重大疾病，仍需尋求正規醫療治療。然而上述老婦的肝癌腫瘤最終的確完全消失，錢醫生就認為蔬果汁中的番薯葉成分與婆婆的肝癌腫瘤縮小仍然有關係。
番薯葉營養及功效
關於番薯葉的抗癌功效，錢政弘醫生曾於Facebook帖文指出其多種營養功效，但同時強調目前並無醫學證據證明番薯葉有抗癌能力。
- 含有維他命A、B、C，以及鉀、鎂等：有助降血糖、降血脂，預防動脈硬化和心臟病
- 番薯葉和葉柄富含纖維：促進胃腸蠕動，預防便秘
- 含有酚類化合物：具強抗氧化活性，潛在抗氧化劑效用
- 注意事項：對於消化不良者，建議不食用葉柄硬的部分
錢醫生補充，有研究發現，番薯葉中可分離出一種含有16個氨基酸的肽，稱為「甘藷抗癌肽」，能增強植物細胞壁的木栓化，從而抵抗病原體和環境壓力。這種成分被認為可以透過線粒體凋亡途徑，誘導和促進胰臟癌細胞死亡，具有抗癌潛力，但對肝癌的效果仍需進一步研究證明。
飲蔬果汁5大風險
對於有意透過飲用蔬果汁改善健康的朋友，錢醫生就給出以下5個可能的風險供大家參考：
- 蔬果汁纖維量高，連續大量飲用可能促進腸胃蠕動過快，造成腹瀉，有腸胃不適時就應該暫停一下。
- 蔬果汁在處理時應注意衛生，果汁機、削皮刀若未清潔乾淨，恐造成細菌感染，因此腸胃功能不佳、免疫力低下、接受化療患者、血癌患者等，應避免生食。
- 部分蔬果草酸含量多，長期攝取高草酸會導致草酸鈣結石，對腎臟造成傷害，因此慢性腎病和腎結石患者要特別注意。
- 部分蔬果的鉀離子含量高，大量飲用易造成電解質不平衡，慢性腎病患者應特別注意。
- 苜蓿芽和胡蘿蔔等蔬菜的鈉離子含量高，吃多易造成血壓升高。
錢醫生指直接喝蔬果汁對胃口差或牙口不好的人，是可以提供豐富的營養，但他再三強調，蔬果汁不能用以代替正規的醫學治療，目前肝癌有多種治療方法，病患和醫師可以充分的溝通，選擇合適的治療方式。
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