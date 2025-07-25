抗癌飲食｜每日平均105港人患癌 醫生建議4件事餓死癌細胞 單純戒糖恐致癌細胞轉移

坊間經常出現「餓死癌細胞」說法，癌症病人確診後可能會避免攝取糖類甚至白飯，希望能夠藉此消滅癌細胞。有醫生就提醒，儘管的確有研究指低糖飲食能抑制癌細胞生長，但同時亦有可能促使癌細胞轉移至肺部，帶來其他健康問題，認為相對限制飲食，癌症患者更應該強化整體健康，以減低癌細胞轉移風險。

