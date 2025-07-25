抗癌飲食｜每日平均105港人患癌 醫生建議4件事餓死癌細胞 單純戒糖恐致癌細胞轉移
癌細胞「捱餓」易轉移肺部
台灣基因醫生張家銘日前在Facebook發文，引用2025年發表於國際權威醫學期刊《細胞》（Cell）的研究，指出低醣飲食雖然能減緩癌細胞的增生速度，但也可能改變體內的免疫環境，活化一種名為HRD1的蛋白質，進而將TRAIL蛋白封裝進外泌體（exosomes），悄然運送至肺部。
張家銘解釋，這些外泌體會干擾肺部原有的免疫平衡，誘導出對癌細胞「相對友善」的巨噬細胞型態（PVR+），並使原本應該對抗癌細胞的自然殺手細胞逐漸失去戰鬥力。這種情況下，癌細胞容易會將肺部視為下一個落腳點，並在壓力下尋找「新家」，引發癌細胞轉移。
張家銘指出，許多癌症患者認為低醣飲食能「餓死癌細胞」。然而張家銘強調癌細胞其實也是活著的生命體，低醣環境及缺乏葡萄糖雖然能夠能限制癌細胞生長速度，但同時亦會激發其求生意志，另覓其他生存方法。
4大抗癌飲食建議
至於低糖飲食是否對抗癌無效，張家銘強調癌症治療期間的飲食調整不能僅依賴「餓」，並非「不能低醣」而是「不能只靠低醣」；他建議癌症患者飲食應保持均衡，確保攝取足夠的蛋白質、優質油脂和纖維；規律運動、充足睡眠及穩定情緒亦有助強化免疫系統，當然重點是要遵循專業的醫療建議，按時接受治療及持續追蹤病情。
香港平均每日105人患癌
根據醫管局資料，香港2021年新增38,462宗癌症新症，男女性分別佔18,943及19,519宗，亦即平均每日約有105名港人確診癌症。
癌腫種類方面，2021年五大最常見癌症依次序為肺癌（15.5%）、大腸癌（15.3%）、乳腺癌（14.5%）、前列腺癌（7.9%）及肝癌（4.6%），合共佔全港癌症新症近58%；此外，2021年共有15,108名港人因癌症離世，其中58%為男性。
美國癌症基金會30款抗癌食物
美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）曾選出30種抗癌食材，富含抗氧化物質之餘亦有助增強免疫系統，從而降低癌症風險。30款抗癌食材分別為：
蔬果類
- 椰菜花（對抗大腸癌）
- 白蘿蔔（對抗大腸癌）
- 豌豆（對抗大腸癌）
- 櫛瓜（對抗直腸癌）
- 菠菜（對抗肺癌）
- 胡蘿蔔（對抗肺癌）
- 蘑菇（對抗乳癌）
- 羽衣甘藍（對抗乳癌）
- 糙米（對抗肝癌）
堅果類
- 亞麻籽（對抗乳癌）
- 合桃（對抗大腸癌）
水果類
- 蘋果（對抗大腸癌）
- 西柚（對抗大腸癌）
- 藍莓（對抗口腔癌）
- 紅桑子（對抗口腔癌）
- 黑莓（對抗前列腺癌）
- 番茄仔（對抗前列腺癌）
- 西瓜（對抗前列腺癌）
- 士多啤梨（對抗皮膚癌）
- 車厘子（對抗直腸癌）
- 提子（對抗肺癌）
- 橙（對抗肺癌）
- 檸檬（對抗子宮頸癌）
- 木瓜（對抗攝護腺癌）
- 石榴（對抗乳癌）
辛香料
- 大蒜（對抗大腸癌）
- 辣椒（對抗肝癌）
- 洋葱（對抗咽喉癌）
飲品
- 咖啡（對抗大腸癌）
- 茶（對抗大腸癌）