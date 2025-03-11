指甲現2條黑線確診皮膚癌 5旬婦切除拇指肉保命 拆解黑色素瘤5種黑線恐患癌
58歲做美甲意外發現指甲黑線
綜合外國傳媒報道於去年9月，58歲的健康教練兼營養師Michelle Tagliamonte在每月一次的美甲前，首次注意到右拇指上出現了一條淡淡的黑線。她指自己通常每四周做一次指甲護理，又因自己健康狀況良好、指甲生長較快，故以為黑線會隨著指甲生長而自然消失。
Michelle拍下指甲黑線照片後決定繼續做美甲。她原以為事隔1個月再做美甲時，黑線會隨著指甲生長而消失，但事與願違，黑線反而變得更加明顯。為了謹慎起見，她決定接受檢查。
確診黑色素瘤 婦人切拇指肉保命
Michelle前往皮膚科醫生處接受檢查，結果顯示她的手指患有黑色素瘤。她被診斷為零期黑色素瘤，亦稱為原位黑色素瘤，這意味著癌細胞僅局限於皮膚的最外層，尚未擴散至更深層；今年1月17日，Michelle接受了一個長達4小時的手術，將右手拇指的指甲及部分肌肉切除。整形外科醫生從她的拇指底部取了一塊皮膚，移植到指甲缺失後暴露的骨頭和肌腱上，令她的手指上留下一道長長的疤痕。
術後，Michelle雖生失去右拇指指甲，但幸而並未對神經做成永久損傷，皮膚仍在癒合。經此一役，她呼籲大家相信自己的直覺，如發現身體有任何變化，一定要儘快接受檢查。
做美甲或增皮膚癌風險
有專家警告，在專業美甲過程中，用來固定指甲油的紫外線燈，可能會增加患癌風險。雖然有些美甲燈被稱為紫外線燈，有些被稱為LED燈，但它們都會發射UVA紫外線；過度暴露於紫外線會損害皮膚細胞DNA，導致細胞不受控地生長，從而形成腫瘤，包括黑色素瘤和非黑色素瘤皮膚癌。
指甲黑線有5種特徵應即求醫
手指或腳趾甲上出現黑線可以由多種原因引致，如營養不良、藥物副作用、內分泌疾病等等，這些原因大都無害，但另一種情況下，指甲黑線亦可以是黑色素瘤、基底細胞癌或其他惡性腫瘤，故此有專家就提醒，指甲黑線如與以下幾點脗合就有可能是黑色素瘤，應儘快求醫：
- 黑線寬度大於0.3公分
- 黑線前後粗細、濃淡不一
- 指甲周圍出現黑點或潰瘍流血
- 40歲後才出黑線
- 指甲出現黑線後，寬度逐漸變寬，甚至擴及半個或整個指甲面
皮膚癌類型及風險因素
根據香港癌症基金會資料，皮膚癌可分為3類：
- 基底細胞癌：最常見的皮膚癌，佔60%。多見於四十歲以上人士，常發生在陽光曝曬部位，如頭、頸和上半身。
- 鱗狀細胞癌：較少見，佔30%。多見於五十歲以上人士，常發生在頭、頸、手和手臂。
- 黑色素瘤：最嚴重且最少見，佔10%。若及早發現，治療成功率高。症狀包括新斑點出現或痣、胎記、雀斑變化，可能涉及大小、形狀和顏色改變。
如何辨別黑痣與皮膚癌？
香港皮膚科專科醫生胡惠福指出，長期曝曬紫外線者，尤其是兒時經常曝曬者，患皮膚癌風險較高，如喜愛曬日光浴或使用室內太陽燈。胡惠福醫生建議使用「ABCDE法則」來辨別黑痣是否為皮膚癌：
- A (Asymmetry)：黑痣形狀不對稱
- B (Border)：黑痣邊緣不規則
- C (Color)：黑痣顏色不均勻
- D (Diameter)：黑痣直徑大於0.6厘米
- E (Evolution)：黑痣快速變化，如變大、突起、潰瘍或流血