指甲現2條黑線確診皮膚癌 5旬婦切除拇指肉保命 拆解黑色素瘤5種黑線恐患癌

美國俄亥俄州一位兩孩之母，在美甲前意外發現拇指上有異樣，竟因而救回一命。事實上，指甲上出現不明黑線可以由多種因素導致，如外傷或藥物影響等等，但亦有機會是患上皮膚癌所致，如發現指甲黑線出現以下特點就要份外注意，甚至及早求醫。

