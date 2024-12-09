早發性癌症｜本港50歲以下患癌30年增4成 有人以為多曬太陽、少搭飛機可防癌
本港早發性癌症個案30年增4成
早發性癌症是指在50歲以下確診的癌症個案，常見類型包括乳癌、大腸癌、子宮頸癌、子宮內膜癌及前列腺癌。這些癌症不僅與家族遺傳有關，亦與後天的飲食、生活習慣及肥胖問題息息相關。根據統計，過去30年間，本港早發性癌症新症增加約40%，而全球相關個案更增幅達80%。
18至49歲群體存3大隱憂 拒改變飲食及生活習慣
香港防癌會於今年9月至11月間訪問了455名年滿18歲且未曾患癌的市民，調查結果反映18至49歲受訪者中存在以下三大隱憂：
1. 高風險人士低估患癌機會
- 25%男性及23%女性有家族史，包括大腸癌、前列腺癌及乳癌，但其中10%自評患癌風險低。
- 67%具備三項或以上風險因素（如吸煙、飲酒、不良飲食習慣等），其中26%認為自己在50歲前患癌機會低。
- 36%不會在50歲前接受癌症篩查，主要原因包括認為自己非高風險人士（40%）及經濟負擔（31%）。
2. 最不願改善飲食習慣
受訪者普遍表示最難改變的習慣是減少過量攝取紅肉、加工肉類及戒酒。調查亦顯示，8%的受訪者不願改變任何生活方式以降低患癌風險，當中男性比例（17%）顯著高於女性（5%）。
3. 錯誤認為改變需等到年老才有效
44%受訪者認為至少需要10年才能透過改變生活習慣降低患癌風險。
17%男性及9%女性認為，應該等到50歲後才改善生活習慣，這樣才「有效益」。
32%以為早發性癌症因遺傳導致
調查顯示，僅38%的受訪者聽過早發性癌症，而能正確列舉常見早發性癌症類型的僅佔1%。此外，32%受訪者錯誤地認為絕大部分早發性癌症是由遺傳導致，更有人以為多曬太陽（31%）、間歇性斷食（11%）、全食素（8%）、服用各種營養補充品（8%），又或少搭飛機（4%）可以防癌。相反，僅5%受訪者最近6個月有做齊6項健康生活習慣，包括不吸煙、不飲酒、多食蔬果、不過量進食紅肉、不過量進食加工肉類及恆常運動。
五大高危因素與建議
香港防癌會癌症教育小組委員會主席林嘉安醫生強調，早發性癌症並非完全由遺傳決定，吸煙、飲酒、不良飲食習慣及久坐等可改變的高危因素在發病風險中扮演重要角色。
|高危因素
|風險
|建議
|吸煙
|引致約20%癌症及30%癌症死亡個案，包括約80%肺癌病例
|戒煙可立即改善健康，長遠降低患癌風險
1-9個月內，減少咳嗽和呼吸急促情況
10年中，肺癌死亡風險為吸煙者一半
|飲酒
|增加口腔、咽喉、胃癌等6大癌症風險，最高可達25%
|避免飲酒
|不良飲食習慣
|紅肉及加工肉類含致癌物，增腸癌及肺癌風險達20%
|按健康飲食金字塔進食，避免加工肉類，每日最少攝取400克蔬果
|久坐/不運動
|增加子宮內膜癌、大腸癌及乳癌風險
|
減少久坐 、 定期運動及維持健康體重 ，從而提升免疫力、促進腸道健康，減少發炎、改善雌激素及胰島素水平
成人：每週進行最少 150 分鐘中等強度帶氧體能活動，或最少 75 分鐘劇烈強度帶氧體能活動
兒童及青少年：每天進行最少 60 分鐘中等至劇烈強度體能活動，從小開始預防及控制肥胖
|過重/肥胖
|估計5%男性及10%女性癌症與肥胖相關
|同上
改變習慣1年已有助減患癌風險
是次調查揭示不少早發性癌症的謬誤，林醫生剖析，多曬太陽、間歇性斷食、全食素、服用營養補充品及少搭飛機均不是有效預防方法。林醫生指：「預防早發性癌症應盡早從飲食及生活著手，雖然是老生常談，但行之有效。別以為改善習慣需十年才見效，以運動來說，有研究顯示運動一年已可減低患乳癌風險。另外，建議有家族史等高風險人士應定期接受相關癌症篩查。除了家族史，不少人不知道道子宮頸癌高風險為 21 至 24 歲曾有性經驗婦女、持續感染 HPV、過早開始有性行為/有多個性伴侶或吸煙的女性已是高風險，應定期接受子宮頸細胞檢驗。」
香港防癌會呼籲政府及社會各界加強教育及政策配套，促進癌症預防。該會亦為癌症患者及家屬提供無縫支援，包括免費的癌症支援計劃、癌症風險評估及教育資源。林醫生總結道，癌症不再只是長者的健康議題，港人應重視早發性癌症，及早採取行動，減低風險，遠離癌症威脅。