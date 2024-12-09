早發性癌症｜本港50歲以下患癌30年增4成 有人以為多曬太陽、少搭飛機可防癌

醫學界將50歲以下患癌稱為早發性癌症，而本港早發性癌症個案在過去30年間急增4成。根據香港防癌會的一項最新調查，僅38%的港人聽過早發性癌症，且有不少人對其風險因素及預防方法存在誤解，甚至有逾三成人認為多曬太陽可以防癌。調查結果亦揭示18至49歲港人中三大隱憂，包括有家族史卻低估患癌風險、不願改善飲食習慣以及錯誤認為改變生活方式需要等到年老才有成效。

