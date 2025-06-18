李嘉誠基金會向劍橋及史丹福捐肝癌治療儀器李嘉誠：救人一命 勝造七級浮屠
歐洲首次臨床應用
儀器將分別應用於劍橋大學醫院國民保健服務基金會信託（CUH）轄下的愛丁布魯克醫院（Addenbrooke’s Hospital），以及史丹福大學醫學院，分別用於臨床治療及癌症研究。劍橋項目將於今夏起正式為英國首批國民保健服務（NHS）肝癌患者提供 Histotripsy 治療，標誌著該技術首次於英國及歐洲投入臨床應用。
李嘉誠基金會董事周凱旋上周親赴劍橋大學出席捐贈儀式，與醫療機構代表一同見證新技術進駐。她在致辭中分享，李嘉誠多年來收到多位香港病人來信，表示接受 Histotripsy治療後病情明顯改善，生活因而得到改變。周凱旋表示：「今天，我們有幸透過Histotripsy及相關創新科技幫助拯救生命。每一個生命都如最宏偉的寶塔一樣彌足珍貴。」
她亦引述李嘉誠常提及的佛學哲理——「救人一命，勝造七級浮屠」，強調基金會對生命價值的重視及對創新科技的長遠承諾。基金會指出，今次捐贈不僅是設備支援，更是與全球頂尖醫學機構合作，推動創新科技落地應用的延續。
全球逾1,500病人接受治療
Histotripsy技術被譽為癌症治療領域的突破，過往已於美國應用，全球已有超過 1,500名病人接受治療。療程平均時間不超過30分鐘，且多數情況下只需一次治療，顯著減輕病人痛楚及手術風險。
劍橋大學副校長Deborah Prentice表示，新儀器進一步鞏固劍橋在癌症研究與臨床應用領域的全球領先地位。CUH行政總裁Roland Sinker表示，Histotripsy能為患者帶來更精準、無創的治療方式，縮短康復期之餘，亦可緩解醫療系統壓力。
英國衛生大臣Wes Streeting亦支持該項技術在NHS內部的加速應用，並已透過「創新器材准入途徑」（Innovative Devices Access Pathway）簡化監管程序，讓患者提早數年受惠於創新醫療成果，強調：「我們正削減繁文縟節，讓顛覆性的創新治療更快走進NHS前線。」
在美國方面，史丹福大學醫學院則將第二部儀器應用於癌症研究與臨床項目，進一步拓展雙方超過40年的合作關係。基金會表示，李嘉誠與史丹福大學淵源深厚，早於1980年代已開展慈善合作，此次捐贈亦延續該友誼，進一步支持其在醫學研究及病患護理方面的持續發展。
本港三私家醫院使用
目前，Histotripsy儀器已於香港三間私家醫院——港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院投入使用。基金會期望，隨著更多國際醫療機構引入該項技術，將可加快其全球應用步伐，為更多癌症患者帶來實際轉機。
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