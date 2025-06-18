李嘉誠基金會向劍橋及史丹福捐肝癌治療儀器李嘉誠：救人一命 勝造七級浮屠

李嘉誠基金會向英國劍橋大學及美國史丹福大學醫學院分別捐贈一部革命性「肝癌無創組織碎化治療」（Histotripsy）儀器，為肝癌患者提供突破性的非入侵治療選擇。基金會董事周凱旋在捐贈儀式上引述李嘉誠常提及的佛學哲理：「救人一命，勝造七級浮屠」。

