李嘉誠基金會 劍橋 李嘉誠基金會向劍橋及史丹福捐肝癌治療儀器 李嘉誠：救人一命 勝造七級浮屠

李嘉誠基金會向劍橋及史丹福捐肝癌治療儀器李嘉誠：救人一命 勝造七級浮屠

腫瘤及癌症
東方新地
李嘉誠基金會向英國劍橋大學及美國史丹福大學醫學院分別捐贈一部革命性「肝癌無創組織碎化治療」（Histotripsy）儀器，為肝癌患者提供突破性的非入侵治療選擇。基金會董事周凱旋在捐贈儀式上引述李嘉誠常提及的佛學哲理：「救人一命，勝造七級浮屠」。

歐洲首次臨床應用

儀器將分別應用於劍橋大學醫院國民保健服務基金會信託（CUH）轄下的愛丁布魯克醫院（Addenbrooke’s Hospital），以及史丹福大學醫學院，分別用於臨床治療及癌症研究。劍橋項目將於今夏起正式為英國首批國民保健服務（NHS）肝癌患者提供 Histotripsy 治療，標誌著該技術首次於英國及歐洲投入臨床應用。

李嘉誠基金會董事周凱旋上周親赴劍橋大學出席捐贈儀式，與醫療機構代表一同見證新技術進駐。她在致辭中分享，李嘉誠多年來收到多位香港病人來信，表示接受 Histotripsy治療後病情明顯改善，生活因而得到改變。周凱旋表示：「今天，我們有幸透過Histotripsy及相關創新科技幫助拯救生命。每一個生命都如最宏偉的寶塔一樣彌足珍貴。」

她亦引述李嘉誠常提及的佛學哲理——「救人一命，勝造七級浮屠」，強調基金會對生命價值的重視及對創新科技的長遠承諾。基金會指出，今次捐贈不僅是設備支援，更是與全球頂尖醫學機構合作，推動創新科技落地應用的延續。

全球逾1,500病人接受治療

Histotripsy技術被譽為癌症治療領域的突破，過往已於美國應用，全球已有超過 1,500名病人接受治療。療程平均時間不超過30分鐘，且多數情況下只需一次治療，顯著減輕病人痛楚及手術風險。

劍橋大學副校長Deborah Prentice表示，新儀器進一步鞏固劍橋在癌症研究與臨床應用領域的全球領先地位。CUH行政總裁Roland Sinker表示，Histotripsy能為患者帶來更精準、無創的治療方式，縮短康復期之餘，亦可緩解醫療系統壓力。

英國衛生大臣Wes Streeting亦支持該項技術在NHS內部的加速應用，並已透過「創新器材准入途徑」（Innovative Devices Access Pathway）簡化監管程序，讓患者提早數年受惠於創新醫療成果，強調：「我們正削減繁文縟節，讓顛覆性的創新治療更快走進NHS前線。」

在美國方面，史丹福大學醫學院則將第二部儀器應用於癌症研究與臨床項目，進一步拓展雙方超過40年的合作關係。基金會表示，李嘉誠與史丹福大學淵源深厚，早於1980年代已開展慈善合作，此次捐贈亦延續該友誼，進一步支持其在醫學研究及病患護理方面的持續發展。

本港三私家醫院使用

目前，Histotripsy儀器已於香港三間私家醫院——港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院投入使用。基金會期望，隨著更多國際醫療機構引入該項技術，將可加快其全球應用步伐，為更多癌症患者帶來實際轉機。

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