大腸癌｜日本名作家患大腸癌 東野圭吾離世享年68歲 大腸癌年輕化注意7大病徵
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日本著名推理小說家東野圭吾於7月23日因大腸癌逝世，終年68歲，葬禮已以家族葬形式舉行。大腸癌早期可能沒有明顯症狀，當腫瘤逐漸增大，患者或會出現大便帶血、排便習慣改變、體重無故下降等病徵。
東野圭吾因大腸癌逝世 多部小說曾改編影視作品
綜合日本傳媒報道，東野圭吾1958年生於大阪市，大學畢業後曾任職工程師，期間開始小說創作。1985年，他憑《放學後》獲頒江戶川亂步獎，正式出道。東野圭吾一生創作逾100部小說，代表作包括《白夜行》、《嫌疑犯X的獻身》、《解憂雜貨店》及「加賀恭一郎」系列等，多部作品曾改編成電影及電視劇。截至2023年，其作品在日本的累計發行量已突破1億冊。
大腸息肉可逐步演變成惡性腫瘤
大腸是消化系統最後一部分，由結腸及直腸組成。大腸內壁細胞有時會不正常生長，形成息肉、潰瘍或其他腫塊。大部分腫塊屬良性，惟小部分息肉可逐步演變成惡性腫瘤，形成大腸癌。
香港癌症網上資源中心資料顯示，大腸癌是本港第3常見癌症，2023年共有5,467宗新症，男性及女性的發病年齡中位數均為69歲，發病率由50歲起顯著上升。
大腸癌7大常見病徵
早期大腸癌可能全無症狀。隨着病情發展，患者可能出現以下病徵：
- 大便帶血、呈黑色或帶有黏液，亦可能出現直腸出血
- 排便習慣突然改變，例如持續便秘、腹瀉，或排便次數與平日不同
- 糞便形狀改變，變成幼條狀
- 排便後仍然有便意，感覺未能完全排清
- 下腹不適，包括腹脹、腹痛或腸絞痛
- 沒有刻意節食或增加運動，體重卻無故下降
- 出現貧血徵狀，包括疲倦、面色蒼白、頭暈、心跳加速、氣喘或手腳冰冷
出現病徵應求醫 無症狀人士亦可接受篩查
以上病徵亦可能由其他腸胃疾病引起，不能單憑症狀判斷是否患癌。高危人士或出現大腸癌常見病徵者，應求醫接受評估，醫生可能按情況安排大便隱血測試、大腸鏡、直腸指檢或其他檢查。香港專家工作小組建議，50至75歲、屬一般風險而沒有症狀的人士，可與醫生商討接受大腸癌篩查，包括每1至2年進行大便隱血測試、每5年接受乙狀結腸鏡檢查，或每10年接受大腸鏡檢查。