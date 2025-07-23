泰山患癌｜商台DJ泰山患前列腺癌第4期 擊退90%癌細胞1類食物必戒 排尿難屬警號醫生提2種營養自保

泰山（本名曾匡民）除擔任商台主持之外亦經常於Youtube頻道分享烹飪心得，影片廣受歡迎，但近月頻道更新卻明顯減產，狀況令人擔心。近日他在YouTube頻道「泰山自煮」首度承認於今年1月底確診前列腺癌第四期，癌細胞甚至已轉移至盆骨、頭骨、胸骨、膊頭、尾龍骨，並需即時打賀爾蒙針、食標靶藥。

