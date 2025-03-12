癌症手術非人人適合 放射治療為患者帶來新希望
提到治療癌症，不少人都會聯想到患者需要先進行手術，切除體內的癌細胞，避免進一步擴散。然而，並非每一位患者都適合進行手術，特別是年老和患有多重慢性疾病的患者。不過，即使不適合做手術亦並非絕路，患者可考慮接受先進的放射治療技術—全身立體定位放射治療（Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT）。
SBRT治療利用高精度的放射線來瞄準癌細胞，最小化對正常組織的損害，特別針對惡性腫瘤，包括肺癌、肝癌、腎癌、前列腺癌、寡頭轉移等，為癌症患者提供了一個有效的治療選擇。
治療原理
SBRT治療通過影像學技術（如CT或MRI）對腫瘤進行三維定位，從而在治療過程中發射出高劑量的放射線。患者在治療期間，只需舒適地躺臥在特製模型上，確保每次照射腫瘤時的位置不變。透過這種精確的瞄準，SBRT能夠在較少的療程內（通常只有1到5次）提供更高的放射劑量，有效破壞癌細胞。
好處
- 高靶向性：SBRT能夠精準地集中在腫瘤上，減少對周圍健康組織的影響，降低副作用風險。
- 療程短：與傳統放射治療相比，SBRT所需的療程顯著減少，許多患者只需接受幾次治療便可完成。
- 康復快：由於對正常組織的傷害小，患者通常能更快恢復日常生活。
- 適用性強：對於早期、局部晚期或者無法手術的癌症患者，SBRT都是一個理想的選擇。
副作用
儘管SBRT的副作用相對較少，但仍可能出現一些反應，包括：
- 疲勞：部分患者在治療過程中可能感到乏力，這是常見反應之一。
- 局部不適：治療區域附近可能出現疼痛、腫脹或皮膚紅疹等症狀。
- 消化系統影響：某些患者可能經歷噁心、嘔吐或食慾減退等消化系統相關的不適。
適合採用SBRT的患者
SBRT治療並不適合所有癌症患者。一般來說，適合接受此治療的患者包括：
- 早期或局部晚期患者：腫瘤較小且易於定位的患者最為合適。
- 無法手術的患者：由於腫瘤的位置或患者的健康狀況，無法進行手術的患者。
- 尋求輔助治療的患者：希望通過SBRT來縮小腫瘤，或作為其他治療（如化療或手術）的補充方案的患者。
總結來說，全身立體定位放射治療為癌症患者提供了一條新的治療途徑。這項技術不僅能提高治療效果，還能大幅縮短療程及加速康復。如欲了解更多這項療法的資訊，建議患者向專業醫療人員諮詢，以獲取針對個人情況的最佳建議。
專欄：浸醫與您
撰文：臨床腫瘤科專科楊庭恩醫生
圖片來源：香港浸信會醫院