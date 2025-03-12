癌症手術非人人適合 放射治療為患者帶來新希望

提到治療癌症，不少人都會聯想到患者需要先進行手術，切除體內的癌細胞，避免進一步擴散。然而，並非每一位患者都適合進行手術，特別是年老和患有多重慢性疾病的患者。不過，即使不適合做手術亦並非絕路，患者可考慮接受先進的放射治療技術—全身立體定位放射治療（Stereotactic Body Radiation Therapy, SBRT）。

