常飲蔬菜汁淋巴癌不斷復發 女子改飲1款湯腫瘤全消失 中醫揭關鍵：1類人忌飲菜汁

食水果有時被認為有助降低糖尿病風險，甚至可以對抗癌症，部分人則會選擇將蔬菜混合水果打成汁飲用，但透過飲食抗癌可能亦要有正確體質配合；有中醫師指出指出，蔬果汁性質其實偏寒涼，並非所有病人都適合長期飲用，極端情況甚至會令癌症惡化，值得大家注意。

