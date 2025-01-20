常飲蔬菜汁淋巴癌不斷復發 女子改飲1款湯腫瘤全消失 中醫揭關鍵：1類人忌飲菜汁
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食水果有時被認為有助降低糖尿病風險，甚至可以對抗癌症，部分人則會選擇將蔬菜混合水果打成汁飲用，但透過飲食抗癌可能亦要有正確體質配合；有中醫師指出指出，蔬果汁性質其實偏寒涼，並非所有病人都適合長期飲用，極端情況甚至會令癌症惡化，值得大家注意。
患者愛飲蔬菜汁 淋巴癌腫瘤反復發不退
台中慈濟中醫腫瘤主任莊佳穎在當地節目《小麥的健康筆記》中分享了一名淋巴癌患者經歷；該患者認為體內有毒素及癌細胞，因此選擇不吃大魚大肉，轉而每天飲用天然有機的蔬果汁以抗癌。然而儘管接受化療，患者病情仍不斷復發。
經醫師深入了解後，醫師發現患者屬於「痰濕體質」，並因過量飲用蔬果汁導致氣虛痰濕。經過醫師建議，患者改飲四物湯同時配合中西藥治療，1年後腫瘤總算順利消失，其後亦未見復發。
中醫師：蔬菜汁抗癌效果因人而異
莊醫師解釋，雖然蔬果汁天然，但並非適合所有癌症患者。例如，一位80歲的肝癌患者每天飲用蔬果汁，腫瘤竟然消失。莊醫師認為，蔬果汁對燥熱型癌症如大腸癌、肝癌、食道癌有幫助，但對於「痰濕」或較虛弱的癌症如口腔癌，則可能適得其反。因此，患者在選擇食療前，應先諮詢中醫師以辨證體質。
食療抗癌先考慮體質
某些對一般人有益的食物，如蔥薑蒜、酒、麵包、海鮮、醃製食品、芝士、咖啡和朱古力等，可能會加重癌症病情。莊醫師強調，癌症患者需均衡營養以提升抗癌體力，但飲食調節的效果需時較長，患者應評估自身狀況，避免在食療效果顯現前病情惡化。
四物湯材料一覽
據香港中醫藥學院資料，四物湯主要材料為當歸、熟地、白芍及川芎，有滋陰養血、調補肝腎效用，以往一般供婦女飲用，以紓緩生理期後出現的血虛情況，但其實對經常熬夜、飲食不節制、錯誤減重的男士用樣有效，男士肝血虛亦可用四物湯治療。