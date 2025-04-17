淋巴癌｜年輕媽媽常扯鼻鼾以為過勞 求醫揭患淋巴癌晚期 淋巴癌7大病徵似鼻炎易誤診
扯鼻鼾以為過勞 28歲年輕媽媽確診末期淋巴癌
綜合內地媒體報道，該名28歲的女子在產後開始出現扯鼻鼾的情況，起初她以為是因為照顧孩子過於疲勞，故並未特別在意。直到扯鼻鼾情況持續超過3個月，事主再發現早上呼吸亦見不暢順，仍以為只是鼻敏感而未有留意。最終她在照鏡時發現自己右邊鼻子及面部明顯腫脹，才決定前往醫院檢查。
經過檢查，醫生發現她右側鼻孔有一個腫塊，隨即安排進行全面檢查，最終確診為NK/T細胞淋巴瘤，且已進入晚期。該女子事後指當初有扯鼻鼾時未想過是癌症前兆，導致前後耽誤足足4個月才求診，對情況深感後悔。
鼻腔淋巴癌可致鼻塞流鼻涕 易被誤當鼻炎
寧波大學附設第一醫院血液科主任醫生盛立霞指出，鼻型NK/T細胞淋巴瘤是一種較罕見的非霍奇金淋巴瘤，常見於中青年人群。這種淋巴癌具有高度侵襲性，病情惡化迅速，早期和晚期的治療效果差異顯著。
盛醫生續指，原發於鼻腔的淋巴癌病例最常見的臨床病徵包括鼻塞、流涕和鼻出血，容易被誤認為是鼻炎，從而延誤診治；晚期可能出現硬腭穿孔、眼球突出、面部腫脹、顱神經麻痺等嚴重症狀，甚至可能引發噬血細胞綜合徵，導致發燒、肝脾腫大、全血細胞減少等併發症。
盛醫生強調，早期診斷和治療NK/T細胞淋巴瘤至關重要。早期患者若採用含培門冬酶的化療聯合放療，長期治癒率可達70%-80%。然而，晚期患者的預後則較差，治療難度也大幅增加。
淋巴癌被喻為「沉默的癌症」
淋巴癌被形容為「沉默的癌症」，據醫管局資料指出，人類身體佈滿了淋巴管及淋巴腺所組成的網絡，當淋巴細胞發生惡性病變形成腫瘤，就是「淋巴瘤」。
淋巴癌主要分為「霍奇金氏淋巴瘤」和「非霍奇金氏淋巴瘤」兩大類，當中以後者較為常見，為香港第8號癌症殺手，可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等，可謂無跡可尋，會歸納為慢性、惡性和高度惡性三大類。其中惡性淋巴瘤和高度惡性淋巴瘤患者的病情發展卻甚為迅速，如患者得不到適當治療，可於數月間奪命。
淋巴癌7大常見病徵
淋巴癌的病徵不明顯，其徵狀亦可以出現於其他疾病，容易混淆診斷，故當發現以下種種徵狀持續出現時，應及早求醫：
1.淋巴腺腫大
這是淋巴瘤患者最常有的病徵，多數沒有疼痛。腫大的淋巴腺多發生在頸部，其次為腋下、腹股溝(即小腹與大腿之間的位置)，然後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官。
2.不明原因發熱
3.大量夜間出汗
4.食慾不振
5.消瘦
6.皮膚持續痕癢
7.疲倦
淋巴瘤的風險因素
淋巴瘤的成因至今仍未完全了解，但近年研究報告顯示，某些風險因素會增加患淋巴瘤的機會，這些風險因素包括：
- 遺傳基因病變
- 病毒感染（如感染愛滋病病毒）
- 輻
- 化學藥物
- 體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）