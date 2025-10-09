抗癌飲食｜港大研究揭膳食油酸有助提升抗癌力 專家籲3種抗癌食物多吃 3種食物必戒

港大醫學院今日（9日）公布最新研究，發現膳食中的特定脂肪酸會直接影響人體免疫系統的抗癌能力，其中橄欖油及堅果中常見的健康脂肪酸「油酸」，能顯著提升具抗癌特性的免疫細胞 γδ-T細胞功能；相反，棕櫚油及肥肉中的「棕櫚酸」則會削弱這類細胞攻擊腫瘤的能力。

