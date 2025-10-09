抗癌飲食｜港大研究揭膳食油酸有助提升抗癌力 專家籲3種抗癌食物多吃 3種食物必戒
脂肪酸影響癌症免疫治療
膳食脂肪酸是維持人體健康及生理功能的重要成分，也可能在癌症預防和治療中發揮作用，惟缺乏相關研究、具體作用機制不明確。近年科學家發現其會影響免疫系統，尤其與抗癌能力有關。γδ-T細胞以攻擊腫瘤能力著稱，其活化可延長部分肺癌及肝癌患者的存活期。然而，免疫療法並非對所有患者都有效，研究指出人體的代謝狀態，尤其是脂肪酸代謝，是影響療效的關鍵因素之一。
油酸可提升免疫療法效果
研究團隊發現，血液中油酸與棕櫚酸水平與癌症免疫療法效果密切相關。研究負責人港大醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系涂文偉教授表示：「我們的研究表明，補充膳食油酸，特別是多攝入橄欖油、牛油果等富含油酸的食物，可增強γδ-T細胞的免疫監視功能，從而提升癌症治療效果。」
相反，棕櫚酸會削弱這類免疫細胞的抗腫瘤能力，而油酸則可抵銷其負面影響。涂教授指出：「研究結果顯示，癌症患者應避免攝入棕櫚酸，並考慮增加油酸攝取，以改善基於γδ-T細胞的癌症療法臨床效果。」研究結果已刊登於學術期刊《Signal Transduction and Targeted Therapy》（《信號轉導與靶向治療》）。
簡單飲食調整有助抗癌
涂教授進一步解釋：「這項研究首次證實，我們攝入的油酸可直接影響免疫細胞抗擊癌症的能力。」研究顯示，棕櫚酸會干擾這類免疫細胞功能，而油酸則透過調節IFNγ蛋白增強其功能。團隊透過血液樣本分析，亦發現油酸水平與癌症免疫療法療效存在相關性。
涂教授補充，對癌症患者而言，簡單的飲食改變如多攝入橄欖油、牛油果、堅果，並減少加工食品、棕櫚油及肥肉等棕櫚酸來源，可能有助提高癌症治療效果。研究亦指出，結合飲食調整與特定藥物使用，或可成為新型癌症免疫治療策略。
研究團隊認為，個人化飲食有望成為輔助癌症治療的有效策略，針對油酸代謝機制開發新藥，亦有潛力增強γδ-T細胞療法療效，未來若能將營養干預與免疫療法結合，或可幫助癌症患者獲得更佳治療成果。