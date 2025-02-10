港大研發口服砒霜治血癌 獲美歐認證存活率達97% 逾400病人獲處方

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）研究團隊成功研發全球首款口服砒霜藥劑，用於治療急性早幼粒細胞白血病（APL），並已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）認證。臨床研究顯示，藥用口服砒霜可使APL患者的整體存活率達97%，同時顯著降低治療副作用，減少傳統化療的使用，提升患者生活質素。

