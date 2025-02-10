港大研發口服砒霜治血癌 獲美歐認證存活率達97% 逾400病人獲處方
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香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）研究團隊成功研發全球首款口服砒霜藥劑，用於治療急性早幼粒細胞白血病（APL），並已獲得美國食品及藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）認證。臨床研究顯示，藥用口服砒霜可使APL患者的整體存活率達97%，同時顯著降低治療副作用，減少傳統化療的使用，提升患者生活質素。
20年研究成果 口服砒霜成新治療標準
港大醫學院團隊歷時20多年研究，並進行大規模臨床測試。在一項為期15年的前瞻性隨訪研究中，超過400名復發性APL患者接受該藥治療後，五年整體存活率達80%，且無需進行高風險的骨髓移植。進一步研究顯示，該藥作為首次緩解後的維持治療，五年無白血病存活率達90%，整體存活率達97%，有望取代傳統化療。
首席研究員、港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授喬夏利醫生表示，這個全口服的治療方案非常有效和安全，能在專科門診環境下為不同風險水平的 APL 患者提供藥物治療，而不需要長期住院，藥用口服砒霜的治療方案可以大幅減少化療的使用，不僅適用於低風險的 APL 患者，而且適用於所有 APL 患者，包括兒童和成人。
獲美歐認證 推動全球應用
藥用口服砒霜已獲美國FDA及歐洲EMA的罕見病藥物資格認定（ODD），並取得FDA新藥臨床研究資格認定（IND），為進一步的全球研究及應用鋪路。
目前，港大醫學院正與國際機構合作，推動藥用口服砒霜成為APL的標準治療：
- 亞洲地區：由港大醫學院牽頭的APL亞洲聯盟，涵蓋香港、大灣區、新加坡、馬來西亞及台灣，推動該藥在區內應用。該藥已獲廣東省藥品監督管理局批准，並於香港大學深圳醫院進行臨床使用。
- 英國：港大醫學院與AML Research Network及卡地夫大學合作，獲得英國血癌協會（Blood Cancer UK）資助，進行全國性第三期研究，將藥用口服砒霜納入APL前線治療。
- 美國及歐洲：港大醫學院計劃今年內於北美及歐洲展開臨床研究，進一步推動該藥的國際標準化應用。
喬夏利醫生表示：「藥用口服砒霜的研發不僅為 APL 患者的治療方案帶來重大變革，這一便捷有效的治療選擇，能夠顯著改善患者的生活質素……通過擴大藥用口服砒霜的普及性，我們期望APL成為可治癒的疾病，惠澤全球患者。作為醫生，這將是我們最大的心願和成就。」
圖片來源：港大醫學院