港大研究｜發現刺激肝癌細胞生長「開關」 研製新藥有望破解抗藥性困局
肝癌屬全球常見癌症之一，尤其在東南亞及中國地區普遍，惟因其抗藥性高、易復發，治療成效有限。港大醫學院今日（12日）發表研究，識別出一種名為AGPAT4的關鍵蛋白，如同一個「開關」能增強癌細胞的靈活性和侵略性，團隊開發針對性抑制劑，有望提升治療效果。
發現癌細胞增長「開關」
研究指出，肝癌細胞為加快腫瘤生長，會調節代謝過程以增強「幹性」——即維持生長、擴散與存活的能力。團隊發現AGPAT4蛋白於胚胎幹細胞及肝癌細胞中高度表達，而在正常組織中則相對罕見。
港大協理副校長（研究及創新）兼生物醫學學院鄧鉅明伉儷基金教授馬桂宜表示，AGPAT4蛋白如同一個開關，能增強癌細胞的靈活性和侵略性，導致癌症更易擴散及產生對現有治療，如索拉非尼的抗藥性。
研究顯示，AGPAT4蛋白促使脂肪分子LPA（溶血磷脂酸）轉化為PA（磷脂酸），進而啟動mTOR等信號通路，從而促進腫瘤生長與存活。在小鼠實驗中，抑制AGPAT4蛋白可明顯減慢腫瘤生長，並增強索拉非尼的療效。
研發CL26抑制劑 或成全新療法
團隊進一步針對AGPAT4蛋白開發出化合物CL26，在患者腫瘤模型中，CL26與索拉非尼聯合使用可有效抑制腫瘤增生，且毒性反應低，顯示具臨床應用潛力。共同領導此研究的港大醫學院生物醫學學院助理教授鍾亦琛教授表示，團隊的突破是向前邁出的重要一步，CL26能精準靶向AGPAT4，有望為患者提供一個全新且更有效的治療方法。
馬桂宜教授指出，AGPAT4蛋白使肝細胞癌細胞更具適應性和抗藥性，通過抑制此蛋白，可增強索拉非尼療效，增加臨床患者的治療選擇，為無數對抗這一棘手疾病的患者帶來希望。鍾亦琛補充，團隊現正進行更大規模臨床前研究，評估CL26的安全性及效用，期望日後可推進至臨床試驗。研究刊登於國際學術期刊《Science Translational Medicine》。
圖片來源：港大醫學院