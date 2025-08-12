港大研究｜發現刺激肝癌細胞生長「開關」　研製新藥有望破解抗藥性困局

肝癌屬全球常見癌症之一，尤其在東南亞及中國地區普遍，惟因其抗藥性高、易復發，治療成效有限。港大醫學院今日（12日）發表研究，識別出一種名為AGPAT4的關鍵蛋白，如同一個「開關」能增強癌細胞的靈活性和侵略性，團隊開發針對性抑制劑，有望提升治療效果。

