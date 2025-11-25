港大醫學院破解胃癌「代謝密碼」 胃癌腫瘤生長減緩最高65%殺癌細胞效率增6倍

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）的研究團隊在胃癌研究上取得突破，揭示人體「第二大腦」——消化系統中的腸神經元，會影響腫瘤生長及治療反應。研究顯示，腸神經元會促使胃癌細胞更依賴脂質（即脂肪酸和膽固醇）來維持生存，若癌細胞有神經元滲入，使用膽固醇抑制劑治療，可提升殺死癌細胞的效果達6.3倍。這項發現為開發個人化胃癌療法開闢新方向，相關研究成果已在《細胞–幹細胞》期刊發表。

