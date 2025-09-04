港大研究｜研究揭鼻咽癌擴散病毒機制 開拓靶向治療嶄新方向

港大醫學院研究團隊發現，與鼻咽癌密切相關的EB病毒（Epstein-Barr virus），能改變癌細胞內人類基因組的三維結構，並藉此促進癌症擴散，這一突破性發現為開發新一代靶向治療提供方向，有望提升患者存活率。

