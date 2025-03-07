港怡引入Histotripsy系統無創治肝癌 超聲波破壞癌細胞 月底啟用
港怡醫院公布，將於今年三月底引入Histotripsy系統，為肝癌患者提供創新的無創治療方案。這項技術利用高強度超聲波產生的組織碎化效應，精準破壞癌細胞，患者一般在治療後翌日即可出院。
港怡醫院指出，該院獲得李嘉誠基金會大力支持，得以將首台HistoSonics系統引入院內，為病人提供這項突破性的治療。組織碎化技術於去年8月引進香港，由李嘉誠基金會向香港大學李嘉誠醫學院捐贈相關系統，並於公營醫療體系內展開臨床試驗。由於該技術的成功應用和理想的臨床效果，現已將其擴展至私營醫療機構。為了讓更多香港居民受惠，在李嘉誠基金會的支持下，經醫生評估後合乎臨床條件的香港居民，於港怡醫院接受組織碎化治療，可享超過15%套餐折扣優惠。
港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示，港怡醫院將持續促進尖端醫療創新方案的研究及臨床應用，在提供此項治療服務的同時，亦期待在研究領域作出貢獻，進一步探索將此技術應用於其他種類的癌症，為更多本地及區域患者提供多一個選擇和新希望。
組織碎化技術是一項創新且無創的治療手段，利用聚焦超聲波瞄準並破壞肝腫瘤。該技術無需任何切口、輻射或刺針便能治療腫瘤，為病人（尤其是對於不適合接受手術的病人）提供了傳統治療之外的新方案。相對於傳統治療方法，組織碎化治療通常只會引起輕微疼痛，較少副作用和併發症；其無創的特性令住院時間更短、病人康復更快。根據病人的個別情況，一般可在治療後第二天出院。