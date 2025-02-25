煮餸犯3大錯夫妻同患肺癌 專家拆解自保祕訣 煮完飯即熄抽油煙機超錯？
長期暴露油煙環境 夫妻同患肺癌
台灣健康節目《健康2.0》早前分享一個嚴重個案；65歲的吳女士與丈夫經營餐廳20年，長期處於高油煙和高溫的環境中。由於工作環境炎熱，她經常無法佩戴口罩，回家後還需為家人煮飯，亦常常未有開啟抽油煙機。2年前，她的丈夫因肺癌去世，而她最近也發現自己呼吸不順，檢查後發現肺部有0.3厘米的腫瘤。
油煙含大量PM2.5微粒 可致支氣管炎肺癌
台灣家庭醫生陳君琳指出，烹飪時產生的油煙中含有大量PM2.5，其濃度甚至高於某些高污染城市的外部空氣。長期暴露在這種環境中不僅會刺激呼吸道，引發氣喘和支氣管炎等問題，還可能導致肺癌。此外，PM2.5會引發炎症反應，產生自由基，進而影響心血管和腦血管健康。若油煙直接接觸眼睛，也可能造成眼部損傷。
3個煮食習慣超錯
護理師譚敦慈分享了三個應避免的烹飪壞習慣：
1. 油冒煙才下鍋
當油開始冒煙時，會產生有毒物質，無論是吸入還是攝入，都可能對健康造成危害。譚敦慈建議，應採用低溫烹調方式，如燉煮或滷製。
2.不洗鑊即煮下一味餸
譚敦慈指出，有些人在煎魚後會留下油來炒菜，這樣可能會將煎魚時產生的有毒物質攝入體內。她建議每做完一道菜要洗鑊，如使用易潔鑊可用餐巾紙擦拭，倒油後再擦一遍以保持清潔。
3.馬上關抽油煙機
譚敦慈強調，在開火前應先開啟抽油煙機，熄火後仍需繼續運行5至10分鐘，因為煮完菜後，空間內的PM2.5濃度仍然很高。
炒餸油煙亦有風險 做漏2步「如食2包煙」
關於煮食油煙與肺癌之間的關係，台灣家醫科醫生柳朋馳曾提醒指，炒菜時的油煙排放如達5分鐘，則釋放出來的懸浮微粒（PM2.5）就會瞬間增加，並超過正常空氣的20倍，同時患上肺癌的機會亦會增加18%。
他又舉例指，如使用發煙點較低的食油，令主食時產生大量油煙，甚或者煮食時完全未有開啟抽油煙機等設備，對肺部帶來的危害可等同吸兩包香煙。
本港最常見癌症 肺癌年殺4,000人
肺癌是香港最常見的癌症。在2021年，肺癌新症共有5,978宗，佔本港癌症新症總數的15.5%，而男女宗數比例約為1.4比1。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約81宗新增肺癌個案，而男性發病年齡中位數為70歲，女性則為68歲。肺癌是本港致命癌症的首位。在2021年，肺癌導致4,037人死亡，佔癌症死亡總數的26.7%。
及早發現肺癌能提升治癒率，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，增加了治療的難度。因此高危人士例如煙民與經常吸食二手煙的人要對呼吸道疾病保持警覺，即使不幸患上肺癌，亦能及早發現，增加治癒率。數據顯示，整體肺癌患者的五年相對存活率為21.8%。第一期的五年相對存活率為72.4%，第二期為45.4%，第三期為24.6%，而第四期患者的五年相對存活率僅有7.8%。
據智友站資料，百分之九十的肺癌與吸煙有關，如果大家是下列人士，如果閣下合乎以下描述，必須特別注意身體有否出現肺癌的徵狀：
- 吸煙人士
- 年齡五十歲以上
- 年輕時已開始吸煙，煙齡長（這會增加患肺癌的機會）
除吸煙外，以下行為都會增加患上肺癌風險：
- 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
- 長期吸入廚房油煙
- 經常進食經燒烤、醃製的食物
- 長期吸入燃燒香燭的煙霧
- 種族或遺傳因素
如果大家有以下徵狀，這可能是患上肺癌的徵兆：
- 身體時常感到疲倦
- 食慾不振、體重下降
- 持續咳嗽
- 氣喘
- 痰中帶血
- 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛；若病人癌細胞已擴散，他或她可能會出現以下徵狀：頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹；腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂