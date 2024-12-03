田蕊妮患肺腺癌｜煮食油煙高危不吸煙可中肺癌 注意6大早期病徵

藝人田蕊妮今日（3日）透露確診肺腺癌，並已於台灣開刀做手術，可幸術後情況良好、叫人放心。肺癌是香港最常見的癌症；在2021年，肺癌新症共有5,978宗，佔本港癌症新症總數的15.5%；男女宗數比例約為1.4比1。肺癌是本港的首位致命癌症。2022年共有3,782人死於肺癌，佔癌症死亡人數的25.7%，其中的肺腺癌又因罹患原因較特殊，以及早期症狀不明顯而特別惹人關注。

