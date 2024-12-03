田蕊妮患肺腺癌｜體檢揭肺有陰影急開刀 公開手術經過 感激杜汶澤照顧
田蕊妮患肺腺癌 台灣開刀切腫瘤
田蕊妮於帖文透露罹患癌消息，她指早前做身體檢查時已發現肺部有陰影，再三確認後發現是「非常初期的」肺腺癌，可幸是病情並不嚴重，「做手術把它切除就可以了」。
她透露丈夫杜汶澤得知她患癌後相當擔心，先後找了好幾位醫生，最終獲推薦了台灣長庚醫院的趙盈凱醫生，田蕊妮就大讚丈夫夠體貼，
「從看診到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細，由我應該做那一種手術對我最好，到手術中和手術後的情況，醫生和醫護都很有耐性非常清楚地解答他的問題。」
田蕊妮又透露自己是人生第一次開刀做手術，並對台灣的醫療讚不絕口，指「每一位醫護人員都相當細心」。由於完成手術後要打止痛針，她指「每呼吸一下都會痛」，醫護人員不單止將過程講解得相當詳細，更一直關心和鼓勵自己，
「真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。」
除醫護人員外，田蕊妮亦不忘感謝丈夫對自己無微不至的照顧，
「整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句『有你真好』。手術非常成功，病人亦相當精𩆜，大家都不用擔心我喔」
田蕊妮IG全文
「第一次開刀做手術」
之前做身體檢查時驗出肺部有陰影，再三確認下是非常初期的肺腺癌，做手術把它切除就可以了，杜先生知道這個消息後非常緊張，除了上網查資料，見了好幾個醫生，還諮詢了香港醫生的意見，他推薦了長庚醫院的趙盈凱醫生，從看診到安排入院做手術，杜先生都詢問得很清楚詳細，由我應該做那一種手術對我最好，到手術中和手術後的情況，醫生和醫護都很有耐性非常清楚地解答他的問題。
他每次問完問題後都會問我：「還有什麼問題嗎？」
我每次都是說：「無」
直到我入手術室之前，麻醉醫師問我：「你真的是第一次開刀做手術嗎？」
我：「是啊」
她說：「你真的一點都不緊張耶，心跳只有66」
當下我真的很想讓她去測量一下杜先生的心跳
話說回來，台灣醫療真的很好，可能是有健保的關係就算做一些自費的手術也很化算，而且最重要的是人，他們每一位醫護人員都相當細心，由於做完肺部手術後就算打了止痛針，每呼吸一下都是會痛的，而且要做一些復健把肺部慢慢回復正常，他們不單止會把過程解釋得很詳細，而且當你跟著做時都會一直關心和鼓勵你，每次都會很正面的對你說你做得很好，真的很感謝趙醫生和長庚醫院的醫顧人員，你們都好棒喔。
最後當然要感謝杜先生，整個過程的安排和照顧，真的要跟你講一句「有你真好」
最後，手術非常成功，病人亦相當精𩆜，大家都不用擔心我喔
注意肺癌6大病徵
根據醫管局資料，如出現以下徵狀，可能是患上肺癌的徵兆：
- 身體時常感到疲倦
- 食慾不振、體重下降
- 持續咳嗽
- 氣喘
- 痰中帶血
- 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛
若病人癌細胞已擴散，他或她可能會出現以下徵狀：頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹；腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂。