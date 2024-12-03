田蕊妮患肺腺癌｜體檢揭肺有陰影急開刀 公開手術經過 感激杜汶澤照顧

47歲女藝人田蕊妮今日（3日）於社交媒體透露罹患初期肺腺癌，並於台灣接受手術。田蕊妮於IG撰長文分享確診冰至入院經過，表示是「第一次開刀做手術」，指丈夫杜汶澤得知情況後相當擔心，指手術後自己身體情況良好，著大家毋須擔心。

