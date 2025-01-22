生7.5cm腫瘤去年帶病征奧 謝影雪上周做手術後報平安 拆解畸胎瘤成因1種女性易癌變

香港知名羽毛球混雙拍檔「鄧謝配」的謝影雪昨晚（21日）於社交平台發文，指去年6月確診類風濕關節炎，接受檢查期間揭發盆腔有一個約7.5厘米的腫瘤。由於要備戰奧運，她當時未有立刻接受治療，至上周才接受手術將腫瘤切除。事實上，畸胎瘤在男女身上均有可能發生，因應性質不同，部分人可能一生人都不發現自己患有畸胎瘤，但亦有機會惡性發展，成為癌症。

