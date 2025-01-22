生7.5cm腫瘤去年帶病征奧 謝影雪上周做手術後報平安 拆解畸胎瘤成因1種女性易癌變
去年6月已知有腫瘤 為征戰奧運暫緩治療
謝影雪昨晚（21日）於社交平台發文，指去年6月確診類風濕關節炎後，接受MRI磁力共振掃描後揭發盆腔有一粒大約7.5cm腫瘤，但由於當時要備戰奧運而未能立即做手術。直到2024年完結，謝影雪終於有時間見醫生並接受詳細檢查。
謝影雪指直到昨日早上，她終於做人生第一次全新麻醉手術，順利將畸胎瘤切除。帖文中她感謝醫生、麻醉師及護士們悉心照顧，又坦言自己職業生涯都遇上過不少病痛，對未有第一時間交代病情向支持者致歉，「抱歉之前未有好好交待，要大家擔心」。
關於運動員生涯，謝影雪透目前未敢講何時真正退役，直言未知是否捨得放下球拍，希望新一年除羽毛球以外亦可發掘到自己其他長處，最重要是希望身體健康，告別所有傷病。
巴奧負傷參賽 賽前無力唧牙膏無法梳頭
謝影雪在去年巴黎奧運拍檔鄧俊文出戰羽毛球混雙，「鄧謝配」終在8強止步，她賽後受訪時曾透露，自己過去一直深受傷患影響，甚至一度懷疑能否參與該屆奧運。「一個月前，我連唧牙膏、梳頭都做唔到。」她當時憶述，兩三星期前更因病情進入急症室，情緒崩潰地向醫生詢問：「我仲去唔去到（奧運）？」雖然當時已幾乎認定無法參賽，但醫生不斷鼓勵她「一定可以」，幸最終得以出賽，完成巴奧之旅。
畸胎瘤｜特徵及成因
卵巢畸胎瘤（Teratoma）是一種卵巢腫瘤，約佔卵巢腫瘤的10%。儘管其發生率不高，但由於男女皆可能罹患，尤其男性容易在睪丸出現，因此需提高警覺。
畸胎瘤是由生殖細胞異常增生所致，通常需要較長時間才會顯現，大小可從2厘米至20厘米不等，通常位於單側卵巢，但也有患者在雙側卵巢出現。畸胎瘤由內胚層、中胚層及外胚層的生殖細胞組成，內含黏液、毛髮、牙齒、平滑肌及骨骼等組織，容易被誤認為是胚胎發育異常，但實際上這些組織是包裹在畸胎瘤內，與胚胎發育無關。
畸胎瘤多見於年輕女性，但小孩、停經婦女甚至男性也有可能罹患，任何年齡層都有風險。
畸胎瘤｜良性與惡性畸胎瘤
畸胎瘤可分為兩類：
- 成熟型畸胎瘤（Mature teratoma）：屬於良性腫瘤，佔90%的畸胎瘤，多數患者僅在單側卵巢出現，只有10%至15%的患者在雙側卵巢都有。
- 未成熟畸胎瘤（Immature teratoma）：屬於惡性腫瘤，發生率極低，但多見於男性，因此男性患者應及早接受治療。
成熟型畸胎瘤以良性居多，但若婦女停經後才出現畸胎瘤，演變成惡性的機率則偏高。
畸胎瘤｜畸胎瘤5大症狀
初期的畸胎瘤通常不會對身體造成影響，許多女性可能終生不知其存在。然而，當畸胎瘤超過5厘米時，可能出現腹痛、腹脹或陰道不正常出血等症狀，嚴重者可能因卵巢扭轉而感到劇痛，需立即就醫。
- 疼痛
- 腫脹
- 出血
- 腫瘤指標-α-鐵蛋白 (AFP) 水平輕度上升
- β-人類絨毛膜促性腺激素 (BhCG) 水平輕度上升
畸胎瘤｜治療方法
畸胎瘤與其他女性常見的囊腫、肌瘤相似，是否需要手術取決於以下情況：
- 腫瘤小於3厘米：惡性轉變機率低，建議定期追蹤腫瘤大小，注意是否有異常腹痛或出血。
- 腫瘤超過5厘米：較大畸胎瘤增加卵巢重量，可能因劇烈運動或性行為導致卵巢扭轉，引發劇痛，建議手術切除，因藥物無法治療。
手術方式包括僅切除畸胎瘤或切除卵巢：
- 切除畸胎瘤：育齡女性若有生育考量，建議僅切除畸胎瘤並保留卵巢，並可考慮凍卵。
- 切除卵巢：若懷疑惡性腫瘤、停經後或無生育計劃的婦女，可選擇卵巢切除。
兩種手術可透過傳統開腹或腹腔鏡微創手術進行，後者因傷口小、術後疼痛及沾黏機率低而成為主流，但若畸胎瘤過大或懷疑惡性，則以傳統手術為主。
畸胎瘤｜預防與檢查
由於畸胎瘤是生殖細胞變異所致，與妊娠無關，難以預防，需透過檢查確診。成年女性若常感腹痛，應及早進行超音波檢查，以把握治療時機。雖然成熟型畸胎瘤多為良性，但停經後出現的畸胎瘤惡性機率較高。