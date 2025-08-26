癌症病徵｜醫生憑面上1個特徵 揭發同事患大腸癌 教睇10種面相自測健康
面部特徵有時可以反映身體出現的嚴重問題。台灣血液腫瘤科醫生張明志分享指，他曾經在電梯中見到一位同事面色不佳，遂建議對方做身體檢查，最終同事果然發然患有大腸癌，及早發現問題亦得以儘快處理。
腫瘤科醫生憑面相「看出」大腸癌
張明志醫生於YouTube影片強調，通過觀察患者的面相，其實經常可發現嚴重疾病的早期徵兆。他分享個人經驗，指曾在電梯遇見一名同事，當然已發現對方面色異常暗沉，認為可能是腸胃有問題，故建議對方接受大腸鏡檢查，而對方最後的確確診為大腸癌。
面相特徵可反映常見疾病
張明志指出，許多疾病會在面部顯現，如能及時察覺，治療的機會將大大提高，包括：
- 面色呈檸檬黃：如同時出現舌頭鮮紅平滑，可能是長期素食引致缺乏維他命B12，需注意貧血或神經病變。
- 面色蒼白：如「烚熟肉類」般蒼白，是典型缺鐵性貧血的表現，常見於女性或消化道出血患者。
- 黃疸：眼球及皮膚泛黃可能是肝癌或膽道疾病的警號。
- 面部浮腫：可能是肺癌腫瘤壓迫上腔靜脈，或腎病、心臟病的徵兆。
癌症典型面相特徵
- 胃癌：因進食困難導致極度消瘦、面色枯槁。
- 肝癌：黃疸伴隨膚色蠟黃、眼白泛黃。
- 肺癌：臉頸浮腫（上腔靜脈症候群）、嘴唇發紫。
張醫生提醒屋宇署短期內面色驟變，如變得暗沉或灰濁，即使沒有明顯病痛亦應儘快求醫。他指曾有一名保安員忽略自己「氣色差」而未求醫，而不幸在兩星期後猝死家中。
眼皮浮腫或與血管疾病有關
張明志補充，眼皮浮腫可能與冠狀動脈疾病有關，因心功能不足導致體液滯留。他建議定期觀察自己和家人的面部狀態，若出現異常色澤、浮腫或消瘦，應盡快至血液科、心臟科或腸胃科檢查，以免錯過治療的黃金期。