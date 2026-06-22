【癌症患者營養流失特別迅速】營養攝取及血糖控制的重要性！
註冊營養師Joanne Chan建議｜癌症患者更須關注控制血糖
癌症治療期間，患者除了要面對化療和電療所帶來的各種副作用，原來還需要擔心血糖問題？研究指出，大約10-30%癌症患者於化療期間都會出現高血糖問題¹：當中源於化學治療及標靶藥物的副作用，或有機會令癌症患者血糖上升，導致出現胰島素阻抗問題²。而且，本身有血糖問題的癌症病人，不論是發生感染、需要住院、減少甚至中斷化療的風險都比較高³。因此，對患者而言有效的管理血糖亦是減少併發症的重要一步！
為何癌症患者營養流失特別迅速？
註冊營養師Joanne Chan分享「癌細胞會令體內脂肪和蛋白質不斷流失，肌肉持續分解，身體會為了維持能量供應而製造出更多血糖」，形成一個不良循環。與此同時，患者在治療過程中常遇到多重挑戰——胃口大幅減少，進食不足、營養攝取嚴重缺乏。註冊營養師Joanne Chan補充「若進食不足時，腦部接收不到足夠營養訊號，反而會進一步刺激血糖分泌。」導致血糖指數搖擺不定。
癌症患者所需主要營養
癌症患者在飲食上，需要高能量及高蛋白質，儲好足夠營養，避免在進行一系列密集療程時，出現體重急降或惡病質的情況。而且，高能量及高蛋白質亦有助修復放療及化療期間被破壞的健康組織，有助患者的身體儘快得以修復。
然而，單靠日常飲食實難以完全獲得以上營養素，因此都需要選用癌症治療專用營養品輔助。
處理癌症患者補充營養的迫切問題
面對日復日的治療過程，癌症患者需盡快補充足夠的營養，努力為身體「打勝仗」！
專為癌症患者而設的專用營養品的ORAL IMPACT™速癒素™癌症治療專用營養品，含「國際歐洲營養學會（ESPEN）推薦的3大免疫營養素⁴，包括核苷酸、精氨酸及奧美加三魚油，為抗癌之路提供更大的幫助。
每個營養都各司其職，為患者提供不同的「協助」：精氨酸提升免疫細胞活性⁵及促進傷口癒合⁶、核苷酸有助提升白血球指數⁷、奧米加3魚油則有助抗炎⁸及改善食慾⁹。同時，ORAL IMPACT™速癒素™營養品 (粉裝) 每包含18克#蛋白質、305千卡#能量、和29種維他命及礦物質，為患者提供足夠能量建立肌肉，提供人體所需的各種元素。
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癌症患者飲食注意｜需注意血糖及碳水化合物攝取
定時進食對癌症患者而言固然重要，但均衡攝取亦是關鍵。註冊營養師Joanne Chan指出「碳水化合物經消化分解後會變為葡萄糖，需要留意碳水化合物的種類及份量」。同時亦要時刻注意血糖指數，維持營養均衡。
ORAL IMPACT™速癒素™營養品備有減糖配方，減糖達43%¹⁰，同時有有3大免疫營養， 99%受訪用家表示口味易入口¹¹，亦可紓緩癌症治療副作用¹²，增加體重及減少疲勞¹³。
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- Joharatnam-Hogan N, et al. Diabet Med. 2022 Jan;39(1):e14636.
- Ariaans G, et al. Cancer Treat Rev. 2015 Apr;41(4):376-384.
- Hershey DS. Asia Pac J Oncol Nurs. 2017 Oct-Dec;4(4):313-318.
- Muscaritoli M et al. Clinical Nutrition 2021;40:2898-2913
- Rodriguez PC, et al. J Biol Chem 2002;277:21123-21129
- Lind DS. J Nutr 2004;134:2837S-2841S
- Maruyama T et al. Nutrition 2011;27:146-152
- Wall R, et al. Nutr Rev. 2010;68(5:280-289*
- Damsbo-Svendsen S, et al. Appetite.2013:66:62-66
- 速癒素™粉裝配方營養品(熱帶水果味)，每100毫升含4.3克糖，比原版速癒素™粉裝配方營養品(熱帶水果味)每100毫升含7.5克糖減少43%糖。速癒素™粉裝配方營養品(呍呢嗱味)或(橙味)，每100毫升含4.2克糖，比原版速癒素™粉裝配方營養品(橙味)每100毫升含7.4克糖減少43%糖。
- Local consumer taste test report by IPSO
- 改善頭頸癌病人在放化療期間所出現的一些治療副作用。Machon C, et al. Support Care Cancer 2012;20:3129–3135.
- 速癒素™營養品含鐵及維他命B(B2及B12), 有助減少疲勞。
#每食用份量
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