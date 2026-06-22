【癌症患者營養流失特別迅速】營養攝取及血糖控制的重要性！

癌症治療期間，患者除了要承受化療、電療帶來的各種副作用，更需同時面對營養流失與血糖波動的雙重挑戰。然而在治療期間，需要有效補充營養的同時兼顧血糖管理，已成為癌友及照顧者關注的課題之一。飲食上應該注意那些事項？究竟要如何選擇合適的營養品？立即查閱下文了解更多！

