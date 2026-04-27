癌症藥物｜同一種藥有人有效有人無效？港大揭抗藥性機制助研精準療法
港大醫學院今日（27日）公布最新研究，發現癌症藥物抗藥性的重要機制。研究團隊發現，癌症患者對常用化療藥物紫杉醇（paclitaxel）的療效差異，與細胞內「微管」結構的細微變化密切相關。相關成果已刊登於國際期刊《自然—化學生物學》，為理解抗藥性來源及開發新一代治療策略提供重要方向。
紫杉醇被世界衞生組織列為基本藥物，一直用於治療乳癌、卵巢癌及肺癌。然而，臨床上不同患者對藥物反應不一，抗藥性問題一直困擾治療成效。
港大醫學院生物醫學學院助理教授狄士傑指出：「其中一個可能的原因，是構成微管的主要蛋白『微管蛋白』存在變異，而它同時是紫杉醇的標靶蛋白質。特別是一種稱為 β3-微管蛋白的特定亞型，一直與紫杉醇抗藥性及治療結果較差有關。」研究團隊認為，深入理解相關分子機制，對開發療效更佳且副作用較少的新療法具有迫切性。
「內部通訊網絡」影響藥物效力
研究採用多項先進技術，包括蛋白質工程、單分子螢光顯微鏡、近原子解析度冷凍電子顯微鏡，以及癌細胞基因編輯等，分析紫杉醇與不同微管蛋白變體的互動。
結果發現，微管蛋白內部存在一個「內部通訊網絡」，可調控蛋白形狀與行為，並直接影響紫杉醇與其結合的能力。當這個結構出現變化時，藥物抑制癌細胞生長的效果亦隨之改變。
進一步研究指出，β3-微管蛋白中一個特定位置與抗藥性密切相關。即使該位置並非直接接觸藥物，其變異仍會改變整體結構，使紫杉醇結合能力產生變化。團隊在肺癌細胞實驗中亦證實，該關鍵位置會直接影響藥物療效。
破解機制提升癌症藥物成效
狄士傑表示，研究有助解釋部分癌症對紫杉醇反應欠佳的原因，指出細胞內微管蛋白的細微結構差異，可能是影響治療效果的重要因素。這些發現為開發新一代微管標靶藥物提供基礎，有望提升治療成效。
他又指出，相關成果的應用不僅限於癌症治療，亦可能延伸至其他與微管蛋白相關的疾病，包括神經退化性疾病及不育症。
研究同時揭示微管蛋白內部存在一套可調控其性質及藥物反應的機制，對轉化醫學具重要意義。狄士傑指出，若未來能研發出可改變微管蛋白形狀及功能的藥物或抗體，或可為由特定微管蛋白突變引起的「微管蛋白病」提供全新治療策略，為相關疾病帶來突破。
圖片來源：港大醫學院