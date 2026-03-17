大腸癌｜早期篩查切瘜肉大腸癌風險降9成 腹痛加1種病徵持續2周應即求醫
1.是否只有中年人才會患上大腸癌？本港是否有大腸癌年輕化情況？
大腸癌並非只有中年人才會患上，年輕族群同樣存在患病風險。數據顯示，大腸癌患者雖仍以50歲以上人士為主（2023年超過九成新症患者屬於此年齡層），但年輕化趨勢已逐漸顯現。中大研究發現，本港55歲以下群體的結腸癌患者數目每年增加1.7%，直腸癌患者年度增幅則達3.5%，推測可能與肥胖、高脂低纖維的飲食習慣等生活方式因素有關。
2.除已有家族病史人士外，還有哪些生活習慣或潛在的腸道疾病（如炎症性腸病）會顯著增加患上大腸癌風險？
除已有家族病史人士外，長期不良的生活習慣會顯著增加大腸癌風險。高脂低纖飲食、嗜吃紅肉及加工肉類，會改變腸道菌群並促進致癌物質的生成；吸煙、飲酒會造成細胞DNA的損傷，提升致癌機率。
肥胖、缺乏運動、久坐及腹部脂肪過多，會引發身體慢性發炎與荷爾蒙改變，進而促進癌細胞生長。此外，糖尿病及代謝症候群患者因腸道發炎反應較高，風險亦相應上升。
潛在的腸道疾病同樣屬於高危因素，例如潰瘍性結腸炎、克隆氏症等炎症性腸病，使腸道長期反覆受損修復，容易令細胞異常病變；曾經有大腸瘜肉的人士，復發及惡變風險亦會比一般人高。
3.除排便習慣改變或糞便帶血外，有甚麼常被大眾忽略的大腸癌病徵值得注意？
除排便習慣改變及糞便帶血外，大腸癌常見被忽視的病徵包括無故體重下降、持續貧血（如面色蒼白、疲倦、心跳加速）、下腹隱痛或脹氣，以及裡急後重（排便後仍有便意）。這些症狀容易與腸易激綜合症、痔瘡或慢性腸胃炎混淆，導致延誤就診。若以上症狀持續超過兩週，應儘早進行大腸鏡檢查，尤其高齡、有家族史或慢性腸道炎症者，早期診斷可顯著提升治癒率。
4.大腸癌常見迷思
a.少食紅肉，甚至食素能否大幅降低大腸癌風險？
減少進食紅肉確實有助降低患上大腸癌的風險。過量食用紅肉是導致大腸癌的成因之一，因為紅肉含有血質鐵，有機會破壞大腸內膜。根據世界衛生組織評估，每日多進食100克紅肉，罹患大腸癌的風險便會相應增加約17%。
然而，完全不吃紅肉也非唯一選擇。紅肉是蛋白質、鐵、鋅和維生素B12等重要營養素的來源，適量進食（例如每周少於500克煮熟的紅肉）仍可作為均衡飲食的一部分。關鍵在於控制分量和頻率，並優先選擇瘦肉部位，同時增加高纖維蔬果、全殼物的攝取。
b.排便規律、糞便狀況正常，是否就沒有大腸癌隱憂？
排便規律且糞便狀況正常，並不代表完全沒有大腸癌隱憂。大腸癌早期往往無明顯症狀，不少患者排便、糞便外觀均正常，容易因此放鬆警惕。
大腸癌早期可能僅有腸道隱性出血，或癌腫位於大腸上段，並不會即時影響排便規律與糞便狀態。因此建議50歲以上、有家族病史等高危人群，即使排便正常，也需定期進行大腸鏡檢查，才能及時排查隱患。
5.大腸癌有何篩查方法？
常見的大腸癌篩查方法主要包括大便隱血測試、大腸鏡檢查。兩者適用場景不同，目前並無絕對最優方案，可根據自身情況選擇。
大便隱血測試屬於非入侵性檢查，操作簡便，可在家採樣，無需特別限制飲食。它能夠偵測腸道的微量出血，但無法檢測腸道中不出血的腫瘤或瘜肉，僅適合初步篩查。
大腸鏡檢查則被視為「檢查下消化道的黃金標準」。醫生利用裝有鏡頭的軟管深入整條大腸，可直接觀察黏膜狀況，一旦發現瘜肉或異常組織，能即時抽取樣本化驗或切除，兼具診斷與治療功能，但檢查前須根據要求調整飲食，同時遵醫囑飲用瀉藥以徹底清空腸道。
總括而言，大便隱血測試適合大規模人群篩查，方便且無創；大腸鏡則能全面檢視腸道，準確度最高。若隱血測試結果呈陽性或屬於高風險人群（如有家族史），便需安排大腸鏡作進一步確診。
6.有甚麼具體數字足以反映到早期篩查對預防大腸癌的重要性？
早期篩查對預防大腸癌至關重要。大腸癌多由瘜肉演變而來，過程可長達10年以上，早期往往沒有明顯症狀。透過篩查，可在癌前病變或初期階段發現病灶，及時切除瘜肉就能直接阻斷癌變。
相關資料顯示，第一期大腸癌的5年相對存活率達95.7%，但若延誤至第四期才確診，存活率將大幅下跌至僅約9.3%。換言之，早期發現的存活機會是晚期的十倍。此外，透過篩查發現的個案中，約一半屬於第一或二期，遠比因出現病徵才求診的患者有更多治癒機會。研究證明，大腸癌篩選可令大腸癌引致的死亡率降低15-68%。而只要有21%的地方人數參與，已經可以減少10%大腸癌死亡率。
7.大腸癌是否多數由腸道瘜肉演變而來？一旦檢查時發現瘜肉是否必須即時切除？
大腸癌超過九成與大腸瘜肉未及時處理有關。腸道瘜肉分為非腫瘤性（如增生性瘜肉、發炎性瘜肉、錯構性瘜肉）及腫瘤性（如腺瘤性瘜肉、鋸齒狀瘜肉）。前者一般不會演變成大腸癌，大多數情況下對身體無害；後者隨其體積增大，癌變風險遞增，尤其直徑大於1公分者需盡快切除。
當檢查時發現瘜肉，醫生通常會建議即時切除。這樣不僅能阻斷瘜肉的癌變路徑，更可以透過活檢確認瘜肉性質，達到預防大腸癌的目的。
8.大腸癌由第零期到第四期，其五年存活率大約有多大落差？
大腸癌患者整體的五年存活率為58.2%，當中第零期（原位癌）的五年存活率幾乎接近100%；第一期及第二期患者的五年存活率甚高，分別為95.7%及87.3%；一旦延誤至第三期，存活率便降至68.7%；若發展至第四期，更急跌至僅9.3%，與早期階段的差距超過九成。
因此，及早發現至關重要。早期大腸癌（零至二期）的治療效果理想，患者幾乎可重返正常生活；但進入晚期（第三、四期）後，存活率大幅下降，治療難度與醫療負擔亦相應增加。定期接受篩查有助在癌變早期介入，顯著提升根治機會。
9.現時在治療大腸癌有甚麼最新的醫學進展？
大腸癌的治療會按病情階段制定個人化方案，早期以手術切除為主，中期會結合手術、化療及電療，晚期則需配合標靶藥物與免疫治療，以提升存活率。現時大腸癌治療在微創手術、免疫治療及標靶治療上均有重大突破，整體治療效果大幅提升。
手術方面，如發現腫瘤已發展至第三期，腫瘤相對較大，並伴有淋巴結轉移，醫生會先採取術前輔助同步化學放射治療（neoadjuvant chemoradiotherapy） 以縮小腫瘤，隨後進行腫瘤切除手術，並在術後繼續進行輔助化療（adjuvant chemotherapy）以清除殘餘癌細胞並降低復發風險。免疫治療方面，PD-1抑制劑對MSI‑H/dMMR 類型的晚期大腸癌效果顯著。針對特定的晚期患者，採用雙免疫藥物聯合治療，控制病情機率可進一步提高。
標靶治療持續精進，針對BRAF、HER2等特定基因突變的標靶藥陸續問世，搭配抗血管增生藥物與化療，可顯著延長晚期患者存活期。
10.對於擔心罹患大腸癌人士，醫生有何忠告及建議？
預防大腸癌可以從日常飲食、生活習慣及定期篩查三方面入手，多管齊下可有效降低患病風險。
飲食方面，應減少加工肉類攝入（如香腸、煙肉），每日攝取50克即增加18%風險；增加全穀類、豆類及深色蔬菜攝取，強化膳食纖維保護力；遠離含糖飲品，避免肥胖及胰島素抗性誘發癌變；補充發酵乳製品調節腸道菌群；莓果、蒜頭等抗氧化物則中和自由基損傷。
養成良好的生活習慣同樣關鍵。每週進行適度運動，控制體重，避免內臟脂肪積聚引發慢性炎症；應戒煙限酒，減少煙草中的致癌物及酒精代謝物對腸黏膜的損害。
定期篩查是阻斷癌變的關鍵防線。即使沒有任何症狀，50歲以上人士應每兩年進行大便隱血測試，或每十年接受大腸鏡檢查；若有家族病史，更應提前至40歲開始。政府的「大腸癌篩查計劃」資助合資格者接受檢查，早期發現瘜肉並切除可降低90%癌變風險。