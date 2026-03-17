大腸癌｜早期篩查切瘜肉大腸癌風險降9成 腹痛加1種病徵持續2周應即求醫

大腸癌是香港第三位最常見的癌症，同時每年平均有逾5,000宗大腸癌新症。大腸癌早期病徵可以不甚明顯，症狀亦容易與痔瘡等問題混淆，病情一旦拖延至晚期，其5年存活率可以低至9%，反之如果可以及早發現病情並接受治療，很多個案其實能夠根治。外科專科醫生劉卓靈接受《日日健康》醫聊室訪問時就為大家拆解有關大腸癌的知識及誤解，幫大眾遠離大腸癌威脅。

