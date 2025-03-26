癌症治療｜免疫細胞「捱餓」增抗癌能力 末期鼻咽癌患者奇蹟康復 拆解抗癌機制與1種養分有關

現代醫學昌明，但仍未有針對癌症的百分百有效方法。台灣有醫院近日公佈一項治療癌症突破，發現透過藥物去除人體內特定物質時，會令免疫細胞處於「捱餓」狀態，但同時會令其抗癌能力大幅提升。在臨床測試當中，1名患癌4年的末期鼻咽癌患者甚至在接受療程的2個月內，成功令腫瘤大幅縮小，甚至消失。有關研究結果已刊登於權威期刊，該醫院表示有關療法的副作用仍有待釐清，同時期望日後可以將療法應用在其他癌症之上。

