癌症治療｜免疫細胞「捱餓」增抗癌能力 末期鼻咽癌患者奇蹟康復 拆解抗癌機制與1種養分有關
綜合台灣傳媒報道，台灣林口長庚醫院今日（26日）發表一項突破性研究，揭示讓免疫細胞「挨餓」能夠增強癌症治療效果。研究團隊發現，當免疫細胞被剝奪特定養分時，會啟動代謝適應機制，增強對癌細胞的攻擊力，從而提升治療效果。有關治療方法已應用於6名鼻咽癌患者，甚至成功令其中一名患者的腫瘤完全消失。
免疫細胞「捱餓」 抗腫瘤激素增10倍
林口長庚醫研部主任楊皇煜指免疫治療自10多年前開始應用，免疫檢查點抑制劑效果顯著，然而患者的有效率僅有20%至30%，因此仍需尋找更佳的治療方式。研究團隊從腫瘤微環境的代謝特性出發。楊皇煜解釋，腫瘤細胞生長及增殖時會爭奪周圍的養分，導致營養缺乏，進而影響免疫細胞的活性。由於免疫細胞具備代謝適應能力，研究針對胺基酸對免疫細胞活化的影響，找出特定養分「天門冬醯胺」（Asparagine）。
楊皇煜續指，天門冬醯胺對癌細胞和免疫細胞都是重要養分；通過限制天門冬醯胺供應，免疫細胞處於「捱餓」環境下反而會啟動免疫細胞的代謝適應機制，使CD8+ T細胞（殺手T細胞）變得更強。在體外培養實驗中，抗腫瘤激素釋放增加10倍，幫助人體對抗腫瘤。
日常飲食無法去除天門冬酰胺
研究團隊嘗試在鼻咽癌患者中測試上述治療策略；楊皇煜指出，從日常飲食中無法去除天門冬酰胺，他們使用臨床上用於血癌、淋巴癌的藥物「L-天門冬酰胺酶（Asparaginase）」，用以分解患者體內的天門冬醯胺酸，激活T細胞分泌更多毒殺腫瘤的因子，並搭配免疫檢查點抑制劑（anti-PD-1）使用，達到抑制腫瘤細胞和增強免疫攻擊的效果。
57歲鼻咽癌末期患者 腫瘤2個月內完全消失
研究團隊針對6名年齡介於40至60歲的鼻咽癌患者，合併使用L-天門冬酰胺酶進行臨床測試，並在10個月內追蹤腫瘤大小的變化。結果顯示，4名患者的腫瘤縮小率大幅提升，1名患者維持免疫穩定狀態，1名患者甚至達到完全緩解。
林口長庚醫院腫瘤科教授徐正龍介紹了一名57歲男性患者的成功案例。該患者罹患鼻咽癌4年，曾經治療後緩解，但後來癌細胞轉移至肺肝，病情惡化且對傳統治療無效。然而，在接受這項創新療法後，2個月內腫瘤快速縮小，最終在影像檢查中完全消失，令醫生和家屬驚喜不已。
顛覆癌症治療模式 期望未來用於肺癌乳癌
楊皇煜指出，選擇鼻咽癌患者是因為晚期鼻咽癌對免疫療法的反應率不高。初步結果證明，通過調控營養代謝，改變免疫細胞的營養供應，確實能提升免疫攻擊力，顛覆癌症治療模式，預期類似策略未來可能適用於其他實體腫瘤如肺癌、乳癌。
風險及條件有待進一步研究
林口長庚醫院副院長林永昌表示，由於L-天門冬酰胺酶等藥物仍有過敏性休克等副作用，使用上有風險，尚屬於探索階段，不能立即推薦使用。然而，未來將與臨床試驗中心合作，進行更大規模的臨床試驗，以驗證這種新療法的效果與安全性。
這項創新成果已於2025年3月發表在國際權威期刊《自然代謝》（Nature Metabolism），是全球首個將代謝免疫應用於臨床治療的研究，成功證明透過營養調控增強免疫攻擊力能有效提升癌症治療效果，有望成為未來癌症免疫治療的新方向。