28歲女婚後10日確診4期淋巴癌 抗癌半年奇蹟康復 注意7大罹癌警號

在準備人生大事期間突患末期癌症，這種打擊未必每個人都能承受。來自新加坡的一名28歲女子，正是在籌備婚禮時摸到頸部有腫塊，並在婚禮後10天確診為第4期淋巴瘤。然而在家人和丈夫的支持下，她堅強捱過逾半年化療，終在今年3月奇蹟般康復，並將經歷製作成短片，鼓勵其他病友。
婚禮前發現腫塊 壓力巨大
據當地媒體《新明日報》報道，葉育均在接受採訪時回憶，她去年正在籌備婚禮，不料在婚禮六七天前，一次洗澡後發現頸上有一塊明顯腫塊，「當時我心頭一緊，立即決定去看醫生。幾經轉介，醫生告訴我，有95%的機會是癌症。」面對如此噩耗，葉育均感晴天霹靂，內心不禁反問自己為甚麼是她遇上這樣的不幸。
然而，婚期將至，葉育均和丈夫決定暫時不進行活組織切片檢查，先把婚禮順利完成。她坦言：「在婚禮當天，我們努力保持平靜，完全不想讓親友擔心，因為婚禮對我們來說只有一次，我們只想享受當下。」
婚後確診第4期淋巴癌 化療過程艱辛
在婚禮後的第10天，葉育均進行了進一步檢查，結果在去年9月確診患上第4期霍奇金淋巴瘤（Hodgkin Lymphoma），這是一種影響淋巴系統的癌症，主要見於15歲至30歲，以及50歲以上的人群。
自此她開始了漫長且痛苦的化療過程，葉育均形容半年的化療最痛苦的莫過於不斷打針：「護士無數次將針頭插入我的血管，我甚至無法自己行走或洗澡，那種無助感令人煎熬。」
家人支持與不屈信念 成功戰勝病魔
儘管過程艱苦，但葉育均始終堅持。她說：「我當時只想為身邊的家人和朋友多做一些事，所以我一直告訴自己不能倒下。」正是這股不屈的信念，加上家人和丈夫的支持，讓她堅持走過了化療的每一天。最終，她在今年3月成功痊癒，奇蹟般地戰勝了病魔。
葉育均將自己抗癌的歷程拍攝成短片，並分享到社交媒體平台，期望用自己的故事鼓勵其他病友。「希望我的經歷，能支持更多正在經歷相同情況的人。」
淋巴癌被喻為「沉默的癌症」
淋巴癌被形容為「沉默的癌症」，據醫管局資料指出，人類身體佈滿了淋巴管及淋巴腺所組成的網絡，當淋巴細胞發生惡性病變形成腫瘤，就是「淋巴瘤」。
淋巴癌主要分為「霍奇金氏淋巴瘤」和「非霍奇金氏淋巴瘤」兩大類，當中以後者較為常見，為香港第8號癌症殺手，可發生在淋巴系統以外的組織，如扁桃腺、胃腸道、鼻腔、 鼻咽、皮膚、骨髓和中樞神經系統等，可謂無跡可尋，會歸納為慢性、惡性和高度惡性三大類。其中惡性淋巴瘤和高度惡性淋巴瘤患者的病情發展卻甚為迅速，如患者得不到適當治療，可於數月間奪命。
淋巴癌7大常見病徵
淋巴癌的病徵不明顯，其徵狀亦可以出現於其他疾病，容易混淆診斷，故當發現以下種種徵狀持續出現時，應及早求醫：
1.淋巴腺腫大
這是淋巴瘤患者最常有的病徵，多數沒有疼痛。腫大的淋巴腺多發生在頸部，其次為腋下、腹股溝(即小腹與大腿之間的位置)，然後逐漸擴散至其他部位的淋巴腺、骨髓和其他器官。
2.不明原因發熱
3.大量夜間出汗
4.食慾不振
5.消瘦
6.皮膚持續痕癢
7.疲倦
淋巴瘤的風險因素
淋巴瘤的成因至今仍未完全了解，但近年研究報告顯示，某些風險因素會增加患淋巴瘤的機會，這些風險因素包括：
- 遺傳基因病變
- 病毒感染（如感染愛滋病病毒）
- 輻射
- 化學藥物
- 體內免疫系統失常（如類風濕性關節炎、愛滋病及接受器官移植後接受免疫抑制劑）