28歲女婚後10日確診4期淋巴癌 抗癌半年奇蹟康復 注意7大罹癌警號

在準備人生大事期間突患末期癌症，這種打擊未必每個人都能承受。來自新加坡的一名28歲女子，正是在籌備婚禮時摸到頸部有腫塊，並在婚禮後10天確診為第4期淋巴瘤。然而在家人和丈夫的支持下，她堅強捱過逾半年化療，終在今年3月奇蹟般康復，並將經歷製作成短片，鼓勵其他病友。

