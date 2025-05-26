癌症先兆｜手腳5大異常屬患癌警號 1個部位疼痛2周應即求醫 指甲根部拱起恐患肺癌
廣告
不同癌症可能展現出不同程度的早期病徵，如皮膚色調異常或排便習慣突然改變等等，但其實部分癌症的早期病徵亦會在手腳四肢上表現出來。有重症科醫生就指出，身體上有5種問題都可能是罹患癌症的病徵之一，其中指甲根保位置拱起就可以是肺癌病徵之一，提醒大家注意身體上種種細微變化。
手腳5大異常或屬癌症「警號」
胸腔暨重症專科醫生黃軒日前於社交平台帖文指出，四肢如出現5大異常有機會是癌症「警號」，如能夠及早發現問題甚至可救自己一命，呼籲大眾多注重手腳細微變化，及早發現問題，趁早診斷。
1.手腳出現堅硬固定的腫塊
骨骼是多種癌症的「熱門轉移點」，如乳癌、前列腺癌、肺癌及腎癌等常先在四肢骨頭落腳。當手腳出現堅硬且固定的腫塊時需提高警覺。這些惡性腫塊質地如石，邊界不清，表面凹凸且不易推動，若腫塊突然出現或快速增大，應立即就醫，其中乳癌患者出現骨轉移的比例高達65%至75%。
2.指尖圓鼓及指甲拱起
黃醫生指上述情況一般稱為「杵狀指」或「杵狀趾」，起因是由於末梢長期缺氧導致的軟組織增生，常見於肺部疾病及肺癌。
3.手腳持續疼痛或夜間加劇
當癌細胞侵入骨皮質、壓迫骨髓或鄰近神經時，會出現深層、定位不清且休息亦難以緩解的疼痛，這種情況在夜間尤其明顯；例如肺尖腫瘤壓迫臂叢神經就會導致上肢劇痛。若疼痛伴隨夜間盜汗及體重下降就需要格外小心。
4.不明原因的肢體血栓
靜脈血栓栓塞在癌症患者身上容易發生，其死亡率也更高，因癌症腫瘤會引發高凝血狀態。黃醫生引述研究指出，癌症併發靜脈血栓栓塞時，死亡風險會增加2.8至14.7倍。
5.手腳活動障礙或易骨折
若出現四肢無法抬起或走幾步路就感到極度疼痛，可能是因骨質被腫瘤侵蝕，輕微外力即可導致骨折。這類骨折難以復位且癒合緩慢，常是患者首次被診斷為晚期癌症的關鍵。
情況持續2星期應即就醫
黃醫生提醒，有關問題如持續超過2星期，甚或越見嚴重就應該立刻就醫。另外於身體檢查時，建議大家主動告知醫生家族癌症史與近期不適。他又提醒大家勿忽視身體「單邊不適」，如單側腫脹、單手麻痛等等，對醫生診斷往往特別有幫助。