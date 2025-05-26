癌症先兆｜手腳5大異常屬患癌警號 1個部位疼痛2周應即求醫 指甲根部拱起恐患肺癌

不同癌症可能展現出不同程度的早期病徵，如皮膚色調異常或排便習慣突然改變等等，但其實部分癌症的早期病徵亦會在手腳四肢上表現出來。有重症科醫生就指出，身體上有5種問題都可能是罹患癌症的病徵之一，其中指甲根保位置拱起就可以是肺癌病徵之一，提醒大家注意身體上種種細微變化。

