致癌原因｜平均每日96港人確診癌症 醫生揭11大致癌習慣 愛熱飲開燈瞓覺榜上有名

據醫管局數據，2022年本港共新增35,373宗癌症個案，換算平均每日新增96.9宗新症，當中以肺癌新症數字最高（5,707宗），其次為乳腺癌（5,208）、大腸癌（5,190）及前列腺癌（2,758）。除家族病史等先天因素外，不良生活習慣如吸煙、酗酒及不當飲食都被視為引致癌症原因之一。有醫生歸納出11種致癌生活習慣，幫助各位遠離癌症。

