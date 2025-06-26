致癌原因｜平均每日96港人確診癌症 醫生揭11大致癌習慣 愛熱飲開燈瞓覺榜上有名
台灣中醫診所院長黃上邦於社交平台撰文指出，醫學研究已清楚顯示大多數癌症與日常生活習慣密切；除少數遺傳因素外，生活環境、飲食及其他不良習慣，都可能經過一個較長過程後導致癌症，令細胞從正常演變成癌細胞，當中的潛伏期可能長達10至20年。在這段期間，良好的生活習慣如健康飲食、定期運動以及遠離致癌因素，能有效降低罹癌的機率。
相對地，不良習慣如吸煙、飲酒及飲食不均衡，則可能增加罹癌風險。黃上邦列舉了11項常見的致癌習慣，及早發現及改善有助於遠離癌症。
醫生揭11大致癌習慣
1.高糖高鹽飲食
每周飲用超過3杯含糖飲料的女性，乳房組織密度會增加，提升細胞癌變的風險，而高鹽食物則容易引發胃癌。
2. 久坐不動
建議每坐30分鐘就起來活動，避免長時間久坐。
3.過量食用加工紅肉
加工肉品與紅肉的高攝取量與大腸癌風險密切相關，應適度減少豬、羊、牛等紅肉的攝取，以魚肉、禽肉等白肉取代紅肉，並多吃天然蔬果。
4.長時間接觸甲醛
甲醛是一種已被證實的致癌化學物質，長時間暴露在甲醛環境除了致癌外，還會導致頭暈、噁心、嘔吐。家具方面建議選用符合標準產品，或採用原木建材與家具。
5.忽略口腔清潔
研究發現口腔內的細菌可能增加胰臟癌、大腸癌及口腔癌的風險，因此建議每天固定刷牙、漱口。
6.頻繁接受電腦斷層檢查
美國權威期刊《循環》研究發現，經常重複接受複雜影像檢查者會增加罹癌風險，建議每年照胸部X光不超過50次，除非必要才做電腦斷層檢查。
7.開燈瞓覺
據《Cancer》癌症期刊研究，睡眠中長期暴露在光線下可能增加甲狀腺癌風險，建議入睡時保持環境黑暗。
8.過量食用燒烤食物
過度烤焦的肉類脂肪和蛋白質會產生危險的一級致癌物「多環芳香烴」，建議避免食用過度焦黑的食物。
9.攝入塑膠微粒
減少使用一次性塑膠產品，選擇不含塑膠微粒的化妝品或個人清潔產品。
10.愛飲熱湯
世界衛生組織（WHO）將超過攝氏65度的熱飲定義為食道癌可能的致癌因子，建議飲用熱湯、熱飲前稍為攤凍。
11.食檳榔、抽煙及飲酒
這三者是口腔癌的高風險因子，香菸中的尼古丁會導致微血管收縮，檳榔子本身已被列為一級致癌物，酒精代謝產生的乙醛同樣為第一類致癌物。
黃上邦強調，確診癌症後應配合專科醫生診治，根據病情接受手術、化療、電療、標靶治療等主流醫療。中醫治療則可以依據辨證施治與調理體質，改善癌症治療的不適，並緩解癌症相關症狀。