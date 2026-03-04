白血病｜婦產科權威醫生林禹宏血癌病逝 抗癌11年曾帶病行醫 嘆1種行為成患癌主因：如慢性自殺

著名婦產科醫生離世。台灣新光醫院前婦產科主任、著名不孕症權威林禹宏醫生不幸辭世，享年63歲，消息令各界深感惋惜與不捨。林醫生早於52歲時確診「急性骨髓性白血病」（Acute Myeloid Leukemia，俗稱血癌），從此展開長達10多年的艱辛抗癌歷程。他生前曾深切反思自己的患癌成因，不排除與長年累月的睡眠不足息息相關，更以過來人身分沉痛直言：「生病以後回想起來簡直是慢性自殺」。

