白血病｜婦產科權威醫生林禹宏血癌病逝 抗癌11年曾帶病行醫 嘆1種行為成患癌主因：如慢性自殺
歷盡生死邊緣的10年抗癌路
林禹宏醫生曾於台灣癌症基金會分享其抗癌歷程。他指自己一直以來都過著極度嚴謹自律的生活，不飲酒、不抽煙，生活作息極其規律，萬萬沒料到白血病會找上自己。確診後，他重新審視人生，將「活下去」視為唯一的目標。
在漫長的抗癌路上，他歷盡劫難，先後接受了無數次化療及骨髓移植。病情一度奇蹟好轉，他更曾披回白袍重新為病人看診。可惜好景不常，其後病情再度惡化，更不幸感染了肺囊蟲肺炎（Pneumocystis pneumonia），最終需接受高風險的肺臟移植手術才得以重獲新生。憑藉堅毅不屈的意志，他於2024年榮獲「十大抗癌鬥士」的肯定，並持續在社交媒體上無私分享健康資訊以造福大眾。
行醫捱夜逾十載 嘆睡不夠等同「慢性自殺」
2025年8月，台灣知名主持人沈玉琳不幸罹患血癌，林禹宏醫生曾在社交平台專頁撰文探討，指白血病的常見誘因包括化學物品、病毒感染、基因突變及輻射等；然而，他自問並無接觸上述任何致病因素。
經過反覆推敲，林醫生推測自己患上血癌的真正元兇，極可能與長期的巨大壓力及嚴重睡眠不足有關；他憶述自己從高中時期開始，每天睡眠時間已不足6小時；後來當上婦產科主治醫生，半夜經常要趕回醫院為產婦接生或進行緊急手術，睡眠時間被進一步大幅壓縮，就連他本人亦曾自言：「生病以後回想起來簡直是慢性自殺」。
專家呼籲：每日睡足7至9小時為佳
為免悲劇重演，林醫生生前強烈建議大眾，每天最好維持7到9小時的充足睡眠。不過他亦提醒「過猶不及」，睡眠並非睡得越久越好，有研究顯示每天睡眠超過9小時，同樣與某些癌症的發生率存在關聯。
拆解5大睡眠不足致癌危機
林禹宏醫生生前曾以醫學角度剖析，雖然睡眠不足不會「直接」導致癌症，但長期的睡眠剝奪會令身體產生有利於癌細胞生長的環境，從而大幅增加患癌風險。其背後的5大連鎖機制如下：
- 內分泌失調：打亂人體正常的荷爾蒙分泌節奏。
- 影響DNA修復：阻礙細胞在夜間進行自我修復及清除錯誤基因的過程。
- 增加慢性發炎與氧化壓力：令身體長期處於慢性發炎狀態，誘發細胞病變。
- 褪黑激素減少：缺乏這種強效的天然抗氧化劑，削弱身體防禦力。
- 免疫功能下降：免疫細胞活性減弱，無法有效識別及消滅初期癌細胞。
紙箱潛藏危機 家中堆積或致癌
台灣黃品瑄在其臉書專頁「黃品瑄 營養師」上分享影片，指出許多人家中堆積紙箱，不僅佔用空間、易積灰塵，還可能隱藏甲醛、苯等一級致癌物。她提到，中國曾有一對母女，家中堆滿劣質紙箱，疑似長期吸入有毒氣體，最終雙雙患上白血病。
黃品瑄指出，部分劣質紙箱在製作過程中可能使用含甲醛的油墨等有毒物質，這些物質在高溫下容易揮發至空氣中，吸入後可能刺激呼吸道或損害免疫系統；若皮膚接觸，可能出現紅腫或發癢，嚴重時甚至引發鼻咽癌。
甲醛和苯已被世界衛生組織列為一級致癌物。黃品瑄提醒，這些有毒物質不僅可能存在於家具和油漆中，劣質紙箱也可能含有。然而，消費者難以得知網購紙箱的來源和成分。為降低風險，最簡單的方法是不囤積紙箱，定期清理、保持室內通風，並避免將紙箱置於高溫環境中。