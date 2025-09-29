白血病｜34歲肌肉男星驚患血癌 不煙不酒有運動仍中招 專家警告家居1物可致血癌
事業高峰突患血癌 車炫承：人生瞬間停止
車炫承日前於社交平台分享近況，透露今年6月初因身體不適被送入急症室，隨後被診斷出患有血癌。他深受消息震驚稱「那一刻，我的人生彷彿被按下了暫停鍵」。車炫承當時剛完成多部作品的試鏡，演藝事業正準備踏上高峰，卻因突如其來的大病而令演藝夢碎。他直言消息讓他難以接受，甚至長時間陷入恐懼與混亂，亦難對外人啟齒。
不煙不酒仍患癌 自拍剃頭展現抗癌決心
影片中車炫承親手剃去頭髮，展現抗癌決心。他指過去3個月來入住進無菌病房，接受抗癌藥物注射，頭髮因此大量脫落，體力和外貌都受到影響。他曾告訴醫護人員，自己不吸煙不喝酒，平時還規律運動，未料癌魔仍然降臨，字裡行間充滿無奈。
儘管治療過程艱辛，車炫承仍應承支持者自己必定會戰勝癌魔，並承諾會以更佳狀態重返舞台。他又提醒年輕人不要忽視健康檢查，
「如果不是當時檢查後被要求立刻去大醫院，我可能還不知道身體出了問題。」
多年輕患者號稱「年青人殺手」
據香港血癌基金資料，血癌俗稱「白血病」，泛指各種與血液細胞有關的惡疾，包括：急性及慢性白血病、何傑金氏淋巴腫瘤或其他淋巴結惡性腫瘤、骨髓腫瘤、骨髓增生症及骨髓異變綜合症等。每年預計有約一千名血癌新症，其中一成患者是兒童；雖然血癌僅是本港第十種最常見癌症，但卻是年青病者的頭號敵人，約半數患者均屬六十歲以下，是一種由初生嬰兒到老人都有機會患上的癌症。
資料又指血癌其實是治癒率最高的癌症之一，且在醫學研究方面亦有較大進展；只要透過不同的療法，針對不同類型的血癌，便可大大提升病人康復的機會。
家中囤積1物 內地母女雙雙患血癌
車炫承不煙不酒，平時亦有做運動，難以想像為何仍會罹患血癌。事實上，內地曾有一對母女疑因長期吸入有毒氣體，最後雙雙患上白血病，其中「元兇」可能就是網購得來的紙皮箱。
台灣營養師黃品瑄曾指出，部分劣質紙箱在製作過程中可能使用含甲醛的油墨等有毒物質，這些物質在高溫下容易揮發至空氣中，吸入後可能刺激呼吸道或損害免疫系統；若皮膚接觸，可能出現紅腫或發癢，嚴重時甚至引發鼻咽癌。
專家建議避免囤積紙箱
甲醛和苯已被世界衛生組織列為一級致癌物。黃品瑄提醒，這些有毒物質不僅可能存在於家具和油漆中，劣質紙箱也可能含有。然而，消費者難以得知網購紙箱的來源和成分。為降低風險，最簡單的方法是不囤積紙箱，定期清理、保持室內通風，並避免將紙箱置於高溫環境中。
專家建議濃度標準及預防方法
室內空氣品質直接影響健康，其中甲醛（Formaldehyde）與苯（Benzene）均屬世界衛生組織（WHO）列出的致癌物，若長期暴露於超標濃度，會增加呼吸系統疾病、過敏反應及癌症風險。長期超標或長時間暴露，即使低濃度，也可能導致慢性健康問題。
甲醛：不應超過 **0.1 mg/m³（30 分鐘平均值）
苯：WHO 建議室內應接近「無可檢出」，香港環保署室內空氣品質指引為 **5 μg/m³（8 小時平均值）
家居7大甲醛及苯主要來源
- 新裝修或新傢俱：合成木材（夾板、纖維板）、膠合劑、油漆、膠水
- 紡織品：窗簾、地毯、衣物中使用的防皺處理
- 日常用品：某些清潔劑、消毒劑、防腐劑
- 建材與裝修物料：油漆、黏合劑、溶劑
- 二手煙：香煙燃燒產生苯
- 燃燒產物：使用明火煮食、燃氣熱水爐、焚香蠟燭
- 室外污染滲入：交通廢氣