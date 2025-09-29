白血病｜34歲肌肉男星驚患血癌 不煙不酒有運動仍中招 專家警告家居1物可致血癌

韓國知名舞蹈員車炫承因與歌手宣美合作而聲名大噪，其形象陽光、身材健碩加上外貌出眾而深受粉絲喜愛。其後他參加戀愛真人SHOW《單身即地獄》，被譽為「最帥舞者」。不幸地，車炫承日前於社交平台宣佈自己罹患血癌（白血病），目前已經住院接受治療，消息震驚外界。

