皮膚癌｜面上突生黑痣揭患皮膚癌 50歲以上現「黑班」勿忽略 8類人高危5種痣應即求醫

人到中年身體上突然生「痣」，有可能是癌症。有醫生分享病例，指一名60多歲的患者鼻上長出「新痣」，原本打算用雷射去除，但經檢查後發現竟是罹患皮膚癌。醫生提醒，50歲以後皮膚很少會長出新痣，如發現臉部突然出現黑色斑塊建議應立即就醫，以免病情擴大。

