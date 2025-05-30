皮膚癌｜面上突生黑痣揭患皮膚癌 50歲以上現「黑班」勿忽略 8類人高危5種痣應即求醫
60多歲患者「鼻頭生痣」揭患皮膚癌
台灣皮膚科醫生烏惟新在其社交平台發文分享病例，指一名60多歲的患者在3、4年前鼻上長了一顆「痣」，並逐漸變大，於是前來求診並希望用雷射去除。由於患者年齡較大，烏惟新懷疑可能並非普通的痣，詳細檢查後發現病灶上有一條不尋常的樹枝狀血管，亦即「基底細胞癌」的常見特徵，進一步檢查後終證實為色素性基底細胞癌。
烏惟新解釋，基底細胞癌是最常見的皮膚惡性腫瘤。歐美白種人通常表現為具珍珠光澤的皮膚腫瘤，而黃種人則多見色素性基底細胞癌，類似特別黑的痣。因此，若有新長出的黑色腫塊，必須提高警覺。
50歲以上突然生痣要留神
烏惟新提醒，50歲以上的人若臉部出現新的黑色斑塊，較大機會出現惡性病變，必須留意；一般而言，後天性色素痣通常在5至20歲開始出現，20至30歲達到高峰，隨著年齡增長而減少，已有的痣可能逐漸消失。故此在50歲以上出現新的黑色斑塊就更應懷疑是否其他病變，而非後天性色素痣。
烏惟新表示，色素性基底細胞癌通常表現為黑色、棕色或藍灰色的斑塊、結節或潰瘍，可能被誤認為黑色素瘤或色素痣。好發部位多在面部如鼻、臉頰、眼周等暴露於陽光的區域。病灶邊緣可能不規則，表面可呈現珍珠光澤，偶有潰瘍或出血。雖然生長緩慢，但可能伴隨局部破壞，若不治療可侵入深層組織。一般來說，只要手術切除乾淨就能根治，幾乎沒有淋巴或遠端轉移。
皮膚科專科醫生胡惠福接受《日日健康》醫聊室訪問時指出，皮膚癌的類型多樣，病徵各異，部分患者早期或無明顯症狀，導致延誤治療，提醒有8類人士特別容易患上，可透過「ABCDE法則」分辨身上的黑痣是「老人斑」抑或黑色素瘤。
8類人易患皮膚癌
- 多痣人士
- 有近親曾患黑色素瘤之人士
- 曾長時間曝曬之人士，尤其兒時經常曝曬
- 皮膚白皙，曬不黑但易灼傷之人士
- 免疫系統較弱者，例如曾接受器官移植、愛滋病毒（HIV）患者
- 工作上常接觸砷、瀝青、焦煤等油類化學品的人士
- 如曾患皮膚癌，不排除會在原位或身體其他部位復發
- 如曾接受放射治療，年事漸長後，患皮膚癌，特別是基底細胞癌的風險會較高
哪些常見生活壞習慣會增加皮膚癌風險？
曾長時間曝曬接觸紫外線之人士，尤其兒時經常曝曬，會增加患上皮膚癌風險，例如喜愛曬日光浴、室內照太陽燈曬黑皮膚也是高危生活習慣。
現5種「黑痣」應即求醫
痣是良性的黑色素細胞增生，但是黑色素細胞也有可能出現癌變，形成惡性黑色素瘤。如果黑痣具有ABCDE法則等外觀上的可疑特徵，便有機會是黑色素瘤：
- A (Asymmetry)：黑痣出現形狀左右不對稱
- B (Border)：黑痣的邊緣不規則
- C (Color)：黑痣的顏色不均勻、有多種顏色
- D (Diameter)：黑痣的直徑大於0.6厘米
- E (Evolution)：黑痣出現快速變化，例如變大、突起、表面出現潰瘍或流血等
分辨老人斑與皮膚癌
脂漏性角化症，俗稱老人斑：是一種良性的表皮增生，數目由幾個到數個不等，顏色通常是啡色到深黑色，大小由幾毫米至幾厘米不等，以胸部，背部，頭臉部及四肢是最常見的生長部位，有時像泥膠黏著在皮膚上。
黑色素瘤皮膚癌：是一種嚴重的皮膚癌，可以是扁平的斑塊或凸起的結節腫瘤，有快速長大、形狀不規則、顏色不均勻、流血、潰瘍等症狀。有部分黑色素瘤與顏色較深的脂漏性角化症不容易區分，必須接受皮膚切片檢查才能確診，並盡早開始治療。