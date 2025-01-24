指甲「生痣」以為灰甲 男子揭患皮膚癌須截肢 醫生拆解5招分辨黑色素瘤
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身出突然出現「黑點」或屬患癌先兆？福建一名52歲男子曾發現腳趾甲上出現黑點，起初醫生懷疑是灰甲，然而其後黑點逐漸增多，最終確診為皮膚癌中的「黑色素瘤」，需要切除一隻腳趾並接受癌症治療。
腳趾甲現黑點以為灰甲 確診「黑色素瘤」切趾保命
根據內地媒體報道，該名男子最初發現指甲邊緣有黑點，隨後逐漸擴大，甚至蔓延至周圍皮膚。最初求醫時，醫生誤以為是灰甲，但黑點不斷增多，甚至潰爛。最終，福建省腫瘤醫院副院長陳譽及其多學科診療團隊檢查後，確診為「黑色素瘤」，指甲黑點實為癌症徵兆。該男子最終需要切除一隻腳趾，並接受生物免疫等抗癌治療。
「黑痣」2大異常需警惕
陳譽醫生指出，黑色素瘤常見於足底、足趾、手指末端等肢端部位，雖然發病率不高，但一旦出現，便是極為致命的皮膚癌。因此，若發現以下兩大異常，應及時就醫：
- 痣或黑斑出現不對稱
- 痣或黑斑邊緣模糊不清
皮膚癌類型及風險因素
根據香港癌症基金會資料，皮膚癌可分為3類：
- 基底細胞癌：最常見的皮膚癌，佔60%。多見於四十歲以上人士，常發生在陽光曝曬部位，如頭、頸和上半身。
- 鱗狀細胞癌：較少見，佔30%。多見於五十歲以上人士，常發生在頭、頸、手和手臂。
- 黑色素瘤：最嚴重且最少見，佔10%。若及早發現，治療成功率高。症狀包括新斑點出現或痣、胎記、雀斑變化，可能涉及大小、形狀和顏色改變。
如何辨別黑痣與皮膚癌？
香港皮膚科專科醫生胡惠福指出，長期曝曬紫外線者，尤其是兒時經常曝曬者，患皮膚癌風險較高，如喜愛曬日光浴或使用室內太陽燈。胡惠福醫生建議使用「ABCDE法則」來辨別黑痣是否為皮膚癌：
- A (Asymmetry)：黑痣形狀不對稱
- B (Border)：黑痣邊緣不規則
- C (Color)：黑痣顏色不均勻
- D (Diameter)：黑痣直徑大於0.6厘米
- E (Evolution)：黑痣快速變化，如變大、突起、潰瘍或流血