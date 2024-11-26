婦人患糖尿飲食清淡 血糖飆升揭患胰臟癌4期 醫生提3大徵兆膽固醇下降非好事

胰臟癌因其難以察覺的特性，常被稱為「沉默殺手」。台灣有醫生日前分享病例，指一名70多歲的老婦長期患有糖尿病，但病情一直控制得當。半年前她的血糖突然失控，並伴隨食慾不振和乏力等症狀。經檢查後發現她已罹患第4期胰臟癌。事實上，血糖上升可能是胰臟癌的早期警訊，膽固醇突然下降亦不一定是好消息。

