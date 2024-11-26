婦人患糖尿飲食清淡 血糖飆升揭患胰臟癌4期 醫生提3大徵兆膽固醇下降非好事
患糖尿20年飲食清淡 半年前血糖突失控
台灣胃腸肝膽科專家錢政弘在當地健康節目分享病例；該位70歲老婦患糖尿病長達20年，期間一直依靠藥物穩定控制病情。然而半年前她的血糖開始異常上升，醫生建議她在飲食上加強控制。儘管老婦在飲食上相當清淡，惟血糖仍持續上升，糖化血色素從不到7%升至接近8%。
醫生一度調整老婦的降糖藥物，惟情況仍未改善。一個月後，事主食慾進一步減退，體力衰退到無法下床，並出現明顯的腹脹。家人立即將她送往醫院，經電腦斷層檢查發現，她的腹部有嚴重的腹水，胰臟上有一個6公分大的腫瘤，且腫瘤已擴散至鄰近器官，確診胰臟癌第4期。
癌症影響營養吸收 膽固醇突下降或非好事
錢政弘解釋，胰臟癌早期徵兆之一正正是「血糖上升」，另一個則是「體溫增加」；當癌細胞開始出現時會消耗體內的皮下脂肪，導致體溫升高。此外，隨著血糖上升，血脂肪會逐漸下降，這是因為癌症影響了營養的吸收，導致膽固醇、低密度膽固醇和三酸甘油脂等指數下降。然而，這並非好事，因為身體無法吸收足夠的養分，最終會導致體重減輕。
多吃一類食物 患胰臟癌風險最高減22%
錢政弘早前於另一節目分享，指胰臟癌早期不易察覺，很多患者病情發展到中期才能夠發現。要遠離胰臟癌，錢醫生建議飲食上可多補充蘿蔔素與硒，前者來源像是胡蘿蔔、十字花科蔬菜等；後者則可攝入堅果、南瓜等。他指出有研究發現，常吃胡蘿蔔素含量高的食物，可以減少22％胰臟癌風險。
胰臟癌｜本港致命癌症第4位
胰臟癌是本港致命癌症的第四位，在2021年，胰臟癌導致889人死亡，佔癌症死亡總數5.9%。胰臟癌的發病率及死亡率均於過去十年錄得明顯升幅，從2011到2021年，因胰臟癌而死亡的人數躍升75%。
胰臟位置隱蔽，腫瘤生長緩慢，胰臟癌初期通常沒有病徵，直至患者皮膚呈檸檬黃色、小便呈普洱茶般的黃疸症狀，即代表胰臟腫瘤已長大至壓著膽管，造成阻塞。約有兩成患者在確診時仍處於早期，可趕及接受根治手術；其餘8成則已達晚期，需接受紓緩治療，5年存活率約11%。
胰臟癌｜胰臟癌6大病徵
根據香港大學臨床腫瘤學系相關文章指出，胰臟癌可能出現以下6大病徵。
1.上腹部持續疼痛，並反射至背部
2.食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良及腹脹等
3.黃疸、皮膚搔癢及大便呈陶土色
4.體重於短時間內銳減
5.上腹部出現腫塊
6.腹水
胰臟癌｜胰臟癌11大高危因素
至於高危因素方面，香港大學臨床腫瘤學系指出，胰臟有以下6大高危因素。
1.年紀：大多發生在65歲或以上
2.性別：男性風險較高
3.種族：非裔風險較高
4.抽煙：吸煙者比非吸煙者患上胰臟癌的風險高出大概2至3倍
5.糖代謝異常，如糖尿病。
6.超重
7.飲食：長期過量攝取動物脂肪並少進食蔬果
8.化學品：長期接觸殺蟲劑、石油或染料
9.感染幽門螺旋桿菌者：風險比非患者高出2倍
10.遺傳性胰臟炎：或會增加胰臟癌的機會，但情況非常罕見
11.慢性胰臟炎：此病常與胰臟癌同時發現，但不一定是導致胰臟癌的原因