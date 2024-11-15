飲紅茶勿配1種零食 醫生警告：可致肝癌奪命 1毫克毒素足以破壞肝臟組織

紅茶被廣泛認為具有抗癌的潛力，但有專家提醒提醒，紅茶不宜與一種零食一同食用，原因在於紅茶中茶黃素雖然能降低某些食物的致癌性，但卻會增強黃麴毒素的致突變性，而黃麴毒素對肝臟的破壞力極強，有引發急性肝衰竭風險，情況嚴重甚至可以致命。事實上，黃麴毒素被列為一級致癌物，與引發肝癌息息相關。

