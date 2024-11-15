飲紅茶勿配1種零食 醫生警告：可致肝癌奪命 1毫克毒素足以破壞肝臟組織
紅茶配花生助長毒素滋生 食錯恐「防癌變致癌」
台灣腎臟科專家江守山早前在其社交平台指出，紅茶是最不適合與花生搭配的飲品。紅茶中的茶黃素雖然在降低其他食物致癌物的致突變性方面有一定效果，但卻會加強黃麴毒素的致突變性。茶黃素是紅茶發酵過程中產生的金黃色色素，具有一定的防癌功效，但在與黃麴毒素相遇時，卻可能帶來反效果。
黃麴毒素無色無味耐高溫 毒素累積可致肝癌
江守山接受台灣傳媒訪問時強調，黃麴毒素是生物合成的最毒物質之一，能夠迅速引發急性肝衰竭，並且是公認的一級致癌物。這種毒素會在肝臟中累積，最終可能導致肝癌。
江守山指出，黃麴毒素極易滋生且難以消除。要去除食物中的黃麴毒素，需達到接近攝氏300度的高溫，而其無色無味的特性使得檢測困難。為了避免黃麴毒素的危害，建議將食物儲存在冰箱中。黃麴毒素常見於花生、粟米、米、麥類及豆類，對人體健康構成嚴重威脅。
「花生醬多士+紅茶」亦有風險
有網民於相關帖文留言，詢問是否「花生醬多士配紅茶」亦有風險時，江守山亦回應表示「不要這樣吃比較好」，但他強調並非指「花生醬等於有黃麴毒素」，而單純是指風險較高；保存及處理得宜的花生醬一般沒有黃麴毒素風險。
食安中心：其中1類黃曲霉毒最常見、致癌能力強
據香港食物安全中心資料，黃曲霉毒素是一組天然存在的毒素，主要包括B1、B2、G1及G2四類。在各類黃曲霉毒素中，以黃曲霉毒素B1最常見，毒性最大，引致肝癌的能力最強。黃曲霉毒素G1、M1、B2和G2導致細胞產生突變的程度依序遞減。黃曲霉毒素M1和M2多在奶類和奶類產品中發現。
黃曲霉毒素多見於熱帶地區，多於濕度及溫度高的環境中出現；發展中國家的農作物在收成後沒有作適當的處理和貯存，往往令花生、玉米、穀物、棉籽、木本堅果、部分香料等農作物受到污染。另一方面，當乳牛吃了受黃曲霉毒素B1和B2污染的飼料後，毒素會分別轉化為毒性較小的黃曲霉毒素M1和M2，主要存在於乳汁中，部分積存在肝臟和腎臟中。
黃曲霉毒素會導致肝癌。國際癌症研究機構把所有天然存在的黃曲霉毒素列為令人類患癌的物質，而黃曲霉毒素M1則被列為或可能令人類患癌的物質。有些研究人員認為，黃曲霉毒素對帶有乙型或丙型肝炎病毒的人致癌作用比較明顯。乙型肝炎是本港的常見病，約有8至10%的成人是這種病毒的攜帶者。目前，研究人員仍在研究黃曲霉毒素與肝炎病毒的相互影響。
食安中心提醒消費者，應把食物存放在陰涼乾燥的地方，如發現食物有發霉的迹象，便應棄掉。
1毫克足以致癌 4種地方最常見
據亞洲癌症研究基金會有限公司所指，黃曲霉素的毒性是砒霜的68倍、氰化鉀的10倍，對肝臟組織的破壞性極強，甚至「1毫克致癌、20毫克致命」；有4種地方特別容易滋生黃曲霉毒素，提醒大家注意：
1.沒洗乾淨的砧板、筷子
如果砧板、筷子沒有及時清洗乾淨，上面殘留的食物殘渣和水分就會成為微生物良好的培養基。如果你家砧板、筷子（特別是木製的）已經出現了明顯的霉斑，最好換新的。建議大家每次用完後砧板後，應盡快清洗乾淨、擦乾，並放在通風乾燥處。同時，別忘了定期對砧板進行徹底清洗。
2.發苦的堅果
如果吃到苦味的瓜子等堅果，這時候大家一定要趕緊吐掉，並且漱口，因為這種苦味正是黃曲霉素的化身，就算少量攝入也容易增加肝癌風險。
3.劣質芝麻醬、花生醬
有些人吃麵條的時候，喜歡加上一勺芝麻醬或花生醬，又香又可口，簡直太美味了。但是，有些商家為了降低成本，用糠芝麻、癟花生、變質的芝麻/花生等製作醬料，其中變質的芝麻/花生中可能含有黃曲霉毒素，而經過加工之後，他們會更難被識別。
4.小作坊的自榨花生油
與上面的醬料同理，花生、玉米等如果在儲存過程中發霉，榨出來的油也可能含有黃曲霉素。一些小作坊的壓榨機或家用榨油機工藝簡單，缺乏除去有害物質的工藝，很可能給黃曲霉素可乘之機。