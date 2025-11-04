維特健靈舉辦粉紅十月分享會 三代抗癌康復者分享經歷 勉勵同路人

維特健靈響應「粉紅十月」國際乳癌關注月，日前於港舉辦康復者分享會，三位不同年齡層患者親述抗癌歷程，包括年僅25歲患淋巴癌的關晰蕎（Audrey）、對抗乳癌逾10年的藝人林淑敏，以及曾戰勝肺癌的歌手黑妹（李麗霞）。活動吸引逾600名市民參加，分享會不僅呈現癌症年輕化趨勢，更透過全港確診數據，提示社會正視肺、乳及大腸三大癌症危機，呼籲及早檢查及維持健康生活。

