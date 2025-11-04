維特健靈舉辦粉紅十月分享會 三代抗癌康復者分享經歷 勉勵同路人
20 歲少女的無聲警號：從一顆「暗瘡」到網球大腫瘤
分享會中最年輕講者Audrey，回憶自己於20歲確診淋巴癌二期，病徵初只是一顆頸部腫塊，半月內急速增至網球大小，終確診癌症。Audrey形容：「當時真係晴天霹靂！無家族史，我仲要好熱愛運動，我都有問醫生點解會發生喺我身上！醫生話最大可能之一就係發生細胞基因變異！」
歷經六次化療及逾600粒類固醇藥物，Audrey須承受標靶治療及全身骨痛。其中化療脫髮尤其難受：「我由細到大都好貪靚，化療無頭髮對我嚟講打擊好大，見住我每日張床單全部都係頭髮。但有一日我照鏡見到光頭嘅自己，突然好想紀錄呢個自己，想俾將來嘅自己睇返！」她特別感謝家人全程陪伴：「每次我食幾多粒藥，我家姐就會話同我一齊食幾多粒糖或維他命，陪住我去走過呢段日子。」
林淑敏光頭照背後的信念與堅持
藝人林淑敏分享對抗乳癌二期的心路歷程，亦曾拍下光頭照紀念抗癌階段。「我影低抗癌嘅自己，係因為我相信當時只係我人生中一個小小階段，只要過咗呢個階段，我會重新出過好靚嘅頭髮。」她表示，當時更渴望與同路人交流治療資訊，互相扶持度過難關。
林淑敏曾在化療期間出現敏感性休克，臉部瞬間發紫，直言感受到死亡威脅，自此積極培養運動習慣，珍惜健康避免復發，近年更成為馬拉松常客。
黑妹 20 年煙癮七日斷 女兒成戒癮動力
資深歌手黑妹（李麗霞）則以幽默講述患肺癌後的戒煙歷程。「又唔見我中六合彩，但呢啲就俾我中！」她坦言年輕有吸煙習慣，曾經每日吸幾廿支香煙和電子煙，確診後在女兒懇求下一星期內成功戒煙。「我一直都同個女相依為命，所以為咗我個女，我真係一星期就戒咗煙，從此都無食過！」
黑妹走過病患陰霾後，以過來人身份勉勵年輕世代：「對我哋嚟講，其實癌症無話有好返一日，但最重要係保持穩定健康狀態，亦都奉勸年輕人唔好恃住後生，就唔理健康，因為癌症真係可以無聲無息喺身上發生。」
三大頭號癌症危機佔本港年度確診近一半
根據本港數據，肺、乳及大腸是本港確診癌症宗數最高、最具威脅性的三大元兇。 當中，單是肺相關的個案，每年就有 5,707 宗，佔確診個案 16.1%，穩佔「頭號」之位。緊隨其後的是乳與大腸危機，分別為 5,208 宗及 5,190 宗（各佔 14.7%）。單是這三大威脅，已佔據本港年度確診總數的近一半，可見其普遍性與潛伏危機，以及對港人整體免疫力防線構成的挑戰，絕不容小覷！
這三大威脅背後更隱藏著令人警惕的家族史因素。有關資料指出，當直系親屬（父母、兄弟姊妹）中，患上同一種類的人數越多，或確診時越年輕，個人指數風險就越高。 因此，了解家族史並及早每日做好保健，保持免疫系統健康是當中重要一環。
維特健靈「粉紅十月．分享會」舉辦目的為何？
活動旨在推廣健康生活理念，邀請健康專家及名人分享養生經驗，提升市民對均衡飲食及個人健康管理的關注。
如何參加維特健靈「粉紅十月．分享會」活動？
活動公開予社會大眾參與，主辦方設有報名及現場交流環節，歡迎市民踴躍報名及參加。