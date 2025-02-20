美國癌症基金會30款抗癌食材 平均每日105港人患癌 肺癌／大腸癌／乳癌對抗方法一文睇清
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癌症是否可透過飲食來預防甚至避免？有營養師引述美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）資料，有30種食材不僅富含抗氧化物質，還能增強免疫系統，從而降低癌症風險。
平均每日105名港人患癌 肺癌、大腸癌最常見
台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁上分享台灣衛生福利部的最新數據，發現每4分2秒就有一人被診斷出患有癌症，增加對抗癌的認識變得尤為重要。本港數據方面，根據醫管局資料，香港2021年新增38,462宗癌症新症，男女性分別佔18,943及19,519宗，亦即平均每日約有105名港人確診癌症。
癌腫種類方面，2021年五大最常見癌症依次序為肺癌（15.5%）、大腸癌（15.3%）、乳腺癌（14.5%）、前列腺癌（7.9%）及肝癌（4.6%），合共佔全港癌症新症近58%；此外，2021年共有15,108名港人因癌症離世，其中58%為男性。
美國癌症基金會公佈30款抗癌食材
高敏敏強調「預防勝於治療」建議透過以下30種防癌食材，分別來自蔬菜與全穀類、堅果類、水果類、辛香料和飲品類，來降低癌症風險。
蔬果類
- 椰菜花（對抗大腸癌）
- 白蘿蔔（對抗大腸癌）
- 豌豆（對抗大腸癌）
- 櫛瓜（對抗直腸癌）
- 菠菜（對抗肺癌）
- 胡蘿蔔（對抗肺癌）
- 蘑菇（對抗乳癌）
- 羽衣甘藍（對抗乳癌）
- 糙米（對抗肝癌）
堅果類
- 亞麻籽（對抗乳癌）
- 合桃（對抗大腸癌）
水果類
- 蘋果（對抗大腸癌）
- 西柚（對抗大腸癌）
- 藍莓（對抗口腔癌）
- 紅桑子（對抗口腔癌）
- 黑莓（對抗前列腺癌）
- 番茄仔（對抗前列腺癌）
- 西瓜（對抗前列腺癌）
- 士多啤梨（對抗皮膚癌）
- 車厘子（對抗直腸癌）
- 提子（對抗肺癌）
- 橙（對抗肺癌）
- 檸檬（對抗子宮頸癌）
- 木瓜（對抗攝護腺癌）
- 石榴（對抗乳癌）
辛香料
- 大蒜（對抗大腸癌）
- 辣椒（對抗肝癌）
- 洋葱（對抗咽喉癌）
飲品
- 咖啡（對抗大腸癌）
- 茶（對抗大腸癌）
少食8類食物減患癌風險
高敏敏指出，這些食材富含抗氧化物質，能有效對抗癌細胞，增強免疫力，減少體內自由基，並具抗發炎的效果。然而，癌症的成因可能包括家族遺傳、環境污染、生活壓力過大和不當飲食習慣。雖然抗癌食材能提供防護，但某些食物則應避免，以降低罹癌風險：
- 燒烤物
- 高脂肪食品
- 油炸物
- 發霉食品
- 醃漬與煙燻食品
- 加工肉品
- 檳榔
- 酒精
營養師提醒，選擇天然食材、採用減法烹調，以及實施彩虹飲食（多樣化的食物選擇），能讓我們更有效地對抗癌細胞。