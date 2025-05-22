抗癌飲食｜克服末期肝癌17年無復發 70歲教授公開抗癌餐單 2杯飲品+1款食物每日必備

對付癌症要依賴現代醫學，但即使成功抗癌，亦要配合適當飲食及生活習慣才能夠避免癌症復發。台灣一名70歲醫科教授17年前曾患末期肝癌，經歷大大小小手術以及多達25次化療總算擊退癌症。他其後透過調整飲食習慣，包括多吸收具抗癌潛力的食物，事隔17年癌症都從未復發，抗癌經歷可謂相當成功。

