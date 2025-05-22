抗癌飲食｜克服末期肝癌17年無復發 70歲教授公開抗癌餐單 2杯飲品+1款食物每日必備
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對付癌症要依賴現代醫學，但即使成功抗癌，亦要配合適當飲食及生活習慣才能夠避免癌症復發。台灣一名70歲醫科教授17年前曾患末期肝癌，經歷大大小小手術以及多達25次化療總算擊退癌症。他其後透過調整飲食習慣，包括多吸收具抗癌潛力的食物，事隔17年癌症都從未復發，抗癌經歷可謂相當成功。
手術+25次化療克服末期肝癌
綜合台灣媒體報道，台北醫學大學名譽教授韓柏檉於2008年被診斷出肝癌第四期，肝臟被發現有一個19厘米腫瘤。雖然手術成功切除腫瘤，但也切除了3分之2肝臟。然而，他翌年被發現癌細胞轉移至肺部，韓教授開始服用標靶藥物，並接受了25次化療和12次放療。事隔3年，其肝癌又再復發，他為此要接受手術切除2公分的肝腫瘤，出院後就開始依靠自我療法進行康復。
調整日常飲食 肝癌康復17年未復發
為防止癌症復發，韓教授在康復期間積極改變生活方式，改善飲食習慣並養成運動習慣。至今相隔17年，其癌症亦從未有復發跡象。韓柏檉認為，蔬食是最佳的抗發炎藥物，故此他每天至少要攝取紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫、黑、白等9種顏色的食物。他認為顏色多樣化的食物富含抗氧化物，是他成功抗癌並保持健康的秘訣之一。
除此之外，韓柏檉亦建議多攝取全穀類、蔬果、豆類、堅果種子、奶類、膳食纖維、鈣質和Omega-3不飽和脂肪酸，同時減少紅肉、加工肉品、反式脂肪酸和含糖飲料的攝取。
抗癌飲食餐單
每天攝取5大類食物
- 動物蛋白：魚、肉類、乳製品
- 穀類：多穀類麵包、糙米、藜麥、小麥
- 油脂：芥菜籽油、亞麻籽油、Omega-3
- 香草及香菜：如薑黃、薄荷、百里香、迷迭香、大蒜
- 蔬果及植物蛋白：小扁豆、碗豆、長豆、豆腐
每日早餐餐單
1.一杯蔬果汁
- 食材包括紅菜頭、蘿蔔、牛茄、蘆筍、西芹、奇異果、蘋果、提子、檸檬、菠蘿、冷凍藍莓、冷凍覆盆子、薑黃粉、黑胡椒粉、亞麻子粉、老薑、生南瓜子、生核桃、生杏仁、枸杞子、海帶芽。
- 建議至少包含20種蔬果，可隨意搭配，但其中的紅菜頭、蘿蔔及番茄必不可少。
- 製作方法：將所有蔬果洗淨放入攪拌機。加入清水打30秒，再加入肉桂粉、薑黃粉、黑胡椒，打5秒。
2.一杯全穀雜糧飲品
- 食材包括豌豆蛋白、糙米、豆漿粉、白芝麻、燕麥、青仁黑豆、大薏仁、靈芝多醣體、胚芽、紅豆、碗豆、粟米、米豆、蕎麥、大麥、綠豆、黃豆、花豆、芡實、蓮子、茯苓、淮山、麥冬、白果、松子、百合、黑芝麻、南瓜仁、葵瓜仁、光中杏、薑黃、白胡椒。
- 製作方法：杯中加入50c.c.暖水或常溫水，加入穀豆粉攪勻，再加點熱水即可。