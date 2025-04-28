肝癌｜年輕夫婦肚痛揭同患肝癌 煲湯常加1種調味料釀禍 醫生拆解風險：如在服毒
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肝癌有「癌中之王」之稱，其特點是早期可以毫無病徵，不少患者到確診時已屬中晚期，當中不良飲食習慣是導致肝癌的主要原因之一。內地一對年輕夫婦努力工作5年，其後經常感到腹痛、全身乏力及食慾不振，健康狀況雙雙惡化，求醫後同時被診斷罹患肝癌。醫生調查後發現，問題的根源竟是二人煲排骨湯時長期加入一種食材，被醫生形容為「簡直是在服毒」。
年輕夫妻雙雙患肝癌
內地傳媒曾報道，指涉事夫婦從外地到上海工作5年，其後28歲妻子突感全身無力、食慾不振。起初她以為只是休息不足，並未在意。然而相隔1周後事主病情突然加重，就連丈夫亦出現類似情況，並同時有腹痛、腹瀉和噁心，最終決定求醫。
為補身經常煲湯 1種變壞調味料成致癌「元兇」
經過詳細檢查，醫生發現二人的甲胎蛋白指數異常偏高，肝臟內部有明顯的佔位現象，最終被診斷為肝癌。二人自以為身體向來健康，對突然雙雙患癌一事相當驚訝。醫生在其後的問診得知，夫妻為補身而經常燉煮排骨湯，並加入大量從家鄉帶來的花椒調味。
進一步了解後，醫生發現這些花椒因存放不當，在潮濕天氣下經已發霉，惟女事主卻以為只需沖洗乾淨、再經高溫烹煮即可安全食用，於是繼續食用這些花椒。
黃麴毒素極傷肝「有如服毒」
醫生解釋，發霉的花椒會滋生大量細菌，其中包括毒性極強的致癌物質黃麴毒素。長期食用含有這種毒素的食物，會使毒素在體內不斷累積，損害肝臟健康，導致肝細胞病變，最終引發肝癌，形容兩名事主的行為「簡直是在服毒」。
本港致命癌症第3位 1年逾1400人死於肝癌
據衞生署衞生防護中心資料，2021年肝癌在本港最常見的癌症中排第5 位，佔癌症新症總數的4.6；2021年錄得的肝癌新症共有1771宗，男性有1343宗，女性有428宗，男女患者比例約為3.1比1；肝癌在本港致命癌症中排第3位。2022年共有1412名港人死於肝癌，佔癌症死亡總數的9.6%。
肝癌常見成因及病徵
肝癌是肝細胞異常生長所形成的癌病，可分為原發性肝癌(在肝臟開始)或繼發性肝癌(源自另一器官及擴散至肝臟)，患者又以男性居多，其中原發性肝癌的主要成因包括：
- 肝硬化
- 慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因
- 服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）
- 長期酗酒
- 長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）
早期肝癌一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：
- 右上腹疼痛
- 發燒
- 皮膚及眼睛泛黃
- 腹部腫脹
- 小便呈茶色而大便呈淺灰色
- 食慾不振
- 噁心
- 體重下降
- 疲倦及虛弱
要預防肝癌，衞生防護中心建議應減少飲酒，以及接受乙型肝炎預防疫苗注射以降低風險。