肝癌｜年輕夫婦肚痛揭同患肝癌 煲湯常加1種調味料釀禍 醫生拆解風險：如在服毒

肝癌有「癌中之王」之稱，其特點是早期可以毫無病徵，不少患者到確診時已屬中晚期，當中不良飲食習慣是導致肝癌的主要原因之一。內地一對年輕夫婦努力工作5年，其後經常感到腹痛、全身乏力及食慾不振，健康狀況雙雙惡化，求醫後同時被診斷罹患肝癌。醫生調查後發現，問題的根源竟是二人煲排骨湯時長期加入一種食材，被醫生形容為「簡直是在服毒」。

