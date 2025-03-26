肝癌｜臉上手臂現1種紅點 中年男驚揭患肝癌 醫生：3症狀全中死亡率高

患肝癌「有樣睇」？一名60多歲男子為應酬而經常飲酒，其後突然覺得異常疲倦、食慾不振，腹部卻越見腫大，同時身上三處更現紅色斑點。醫生診症後發現事主患肝硬化，並有腫瘤確診肝癌。醫生特別提醒，有3種症狀如同時出現，死亡風險極高，並提醒如身上出現新痣，應留意幾大特徵，及早發現可預防嚴重疾病。

