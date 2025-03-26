肝癌｜臉上手臂現1種紅點 中年男驚揭患肝癌 醫生：3症狀全中死亡率高
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患肝癌「有樣睇」？一名60多歲男子為應酬而經常飲酒，其後突然覺得異常疲倦、食慾不振，腹部卻越見腫大，同時身上三處更現紅色斑點。醫生診症後發現事主患肝硬化，並有腫瘤確診肝癌。醫生特別提醒，有3種症狀如同時出現，死亡風險極高，並提醒如身上出現新痣，應留意幾大特徵，及早發現可預防嚴重疾病。
2種皮膚異常屬肝病徵兆
台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威早前在當地節目《醫師好辣》分享病例；一名60多歲的男商人，經常出席應酬，卻突然感到異常疲累，無論休息多久都無法緩解，並且食慾不振，肚子卻越來越大。有人提醒他可能是肝臟出現問題，建議他盡快求醫。到求醫時，葉醫生發現他身上出現多種肝癌患者典型特徵，程度甚至是「標準肝硬化樣子」，當中特徵就包括以下幾種：
1.蜘蛛痣
患者臉上、前胸及手臂出現許多紅點，亦即「蜘蛛痣」。醫生解釋蜘蛛痣是一種紅色小點，周圍有許多小觸角，形似蜘蛛，按壓時會消失，因為它並非真正的痣，而是血管擴張。這種症狀常見於酒精性肝硬化患者，約每3名患者中就有1人會出現。
2.紅班掌
男子雙手手掌在拇指附近和尾指下方的肌肉呈現紅色，俗稱「紅斑掌」，亦稱「肝掌」，是典型肝癌患者表徵之一。
3種症狀提高死亡風險
葉醫生解釋，肝硬化會導致體內荷爾蒙變化，雌激素增加，尤其是男性患者會出現性功能退化、男性女乳等變化。雌激素增多也會導致手掌變紅和出現「蜘蛛痣」。經過腹部超聲波檢查，發現男子不僅肝硬化，還有腹水和一個6厘米大的腫瘤。葉醫生表示，患者情況非常棘手，因同時出現肝硬化、腹水、肝腫瘤三種症狀，死亡率極高。
留意痣4種特徵 及早發現肝病
男子經過藥物治療後，康復情況良好，肝臟情況穩定後轉介外科進行腫瘤切除手術。葉醫生強調，患者及時發現身體異常並求醫，從而發現腫瘤，否則再遲幾個月癌細胞可能已經擴散。
他提醒大家注意身上的痣4個特徵，可能是罹患嚴重疾病的先兆：
- 形狀
- 顏色
- 大小變化
- 易流血
圖片來源：網上圖片