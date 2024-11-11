肝癌食療｜患肝癌拒開刀 婦人每日食1種菜 7個月後腫瘤奇蹟消失
肝癌復發拒開刀 老婦靠食一款蔬菜克服癌症
醫生錢政弘在節目中分享了兩個特殊案例。其中一位80歲婦人曾患C型肝炎和肝癌，已康復超過5年。然而隨著時間推移，老婦的胎兒蛋白指數不斷上升，從2021年的7.5 ng/ml升至2023年的4925 ng/ml，超標逾200倍，顯示己肝癌可能復發。儘管如此，婦人因年事已高拒絕進行切片檢查，最終透過電腦斷層和核磁共振確認新生的肝癌。
食番薯葉7個月腫瘤離奇消失
錢政弘擔心婦人的病情惡化，又因得知她常喝由番薯、蘋果和牛奶製成的果汁，遂建議她食用烚熟的番薯葉，因為過去有肝癌患者通過這種方法改善病情。4個月後，婦人的胎兒蛋白指數驟降至365 ng/ml，3個月後再度檢查驚見腫瘤已消失，指數亦已回到正常範圍。
錢政弘再舉另一名80歲肝癌女患者的例子。她發現肝臟有3.5厘米的腫瘤，拒絕手術，僅願意配合飲食調整。她每天飲用由番薯葉、蘋果和洋蔥製成的蔬果汁，短短1個多月腫瘤已縮小至1.8厘米，最終甚至消失。錢政弘指出，番薯葉確實能改善肝功能，對脂肪肝也有效。
番薯葉的養價值與抗癌潛力
錢政弘醫師指出，番薯葉因不易受蟲害而少用農藥，加上富含纖維，有助於促進腸胃蠕動，預防便秘。其營養成分包括維他命A、B、C及多種礦物質，能降血糖、血脂，預防動脈硬化和心臟病。番薯葉還是酚類化合物的天然來源，具有強抗氧化活性。另一方面，番薯葉中的總酚類和類黃酮含量遠高於葉柄，對於消化不良者，建議去除葉柄硬的部分。
錢政弘醫師提到，番薯葉中含有一種名為Ipomoea batatas anti-cancer peptide (IbACP)的肽，這種成分被認為能透過誘導線粒體凋亡，促進胰臟癌細胞死亡，具有抗癌潛力。雖然對肝癌的效果尚待研究證實，但多吃番薯葉對改善病情有幫助，不過亦強調這種食療不能取代正規醫學治療。此外，腎功能較弱者應注意草酸攝取量，以免過量攝取，否則容易導致草酸鈣結石，反令腎功能惡化。他提醒應先評估自身的健康狀況，諮詢醫師意見。
本港致命癌症第3位 1年逾1400人死於肝癌
據衞生署衞生防護中心資料，2021年肝癌在本港最常見的癌症中排第5 位，佔癌症新症總數的4.6；2021年錄得的肝癌新症共有1771宗，男性有1343宗，女性有428宗，男女患者比例約為3.1比1；肝癌在本港致命癌症中排第3位。2022年共有1412名港人死於肝癌，佔癌症死亡總數的9.6%。
肝癌常見成因及病徵
肝癌是肝細胞異常生長所形成的癌病，可分為原發性肝癌(在肝臟開始)或繼發性肝癌(源自另一器官及擴散至肝臟)，患者又以男性居多，其中原發性肝癌的主要成因包括：
- 肝硬化
- 慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因
- 服用某些有毒的化學物質(如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素)
- 長期酗酒
- 長期受到某些環境污染物侵害(如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯)
早期肝癌一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：
- 右上腹疼痛
- 發燒
- 皮膚及眼睛泛黃
- 腹部腫脹
- 小便呈茶色而大便呈淺灰色
- 食慾不振
- 噁心
- 體重下降
- 疲倦及虛弱
要預防肝癌，衞生防護中心建議應減少飲酒，以及接受乙型肝炎預防疫苗注射以降低風險。