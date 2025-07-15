肝癌｜1款「天然飲品」當水飲 40歲打工仔驚揭患肝癌 嚴重脂肪肝 醫生：有如鵝肝
未患肝炎無過重 40歲男子常飲果汁揭肝癌
台灣外科醫生江坤俊於當地節目《醫師好辣》提到，該名男患者是一位業務經理，平日工作忙碌，直到某天突然有感右上側腹劇痛，同時發高燒而被送入急症室。經電腦斷層檢查後醫生發現事主肝臟左邊有一3厘米大的腫瘤，腫瘤壓迫膽管而導致膽管擴張及黃疸，並且確診肝癌。
江坤俊續指，該位男患者並未患B型或C型肝炎，但做手術時已可見其肝臟脂肪化嚴重，外觀如「鵝肝」。經細問下得知事主平日愛飲果汁，程度甚至是「果汁當水飲」，每日可以飲上數杯，相信就是罹患脂肪肝，以至肝癌的主要原因。
果汁過濾纖維 易過量飲用致脂肪肝
果汁可引致脂肪肝，但不代表水果就是不健康食物。江坤俊解釋，食用整個水果時纖維會提供飽肚感，因此一般不會食過量。相對地果汁通常使用多個水果濃縮製成，過程中纖維被過濾而只剩下果糖，大量飲用很容易導致脂肪肝。江坤俊續指過去台灣的肝癌病例多由B型或C型肝炎惡化而引致，但隨著疫苗及藥物進步，該類患者的肝癌風險已大幅降低，但與此同時因脂肪肝而罹患肝癌的病例卻逐漸增加。
20%脂肪肝患者直接變肝癌
台灣腸胃科醫師張振榕則於健康節目解釋，指許多人誤以為肝癌前必定會出現肝硬化，但事實上有20%的脂肪肝患者可能會直接發展成肝癌；有患者在半年內持續觀察脂肪肝時未見肝硬化，卻突然發現腫瘤並確診肝癌。他提醒脂肪肝患者應提高警覺，定期檢查。
脂肪肝5大常見徵兆
脂肪肝分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，其以後者較常見，而脂肪肝症狀並不明顯，較難被發現，但仍可留意以下5種症狀作初步判斷：
- 食慾不振
- 噁心
- 嘔吐
- 右上腹不適
- 疲勞
4類高危飲食易引發脂肪肝
醫生提醒，過量攝取某些高熱量及高升糖指數食物，會導致脂肪肝風險大增，並引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌，這些不良飲食習慣還可能與心臟病、糖尿病及高膽固醇等慢性疾病有關，甚至可能與大腸瘜肉及大腸癌的風險相關。
- 精製澱粉類：如白米、白麵包和白麵條等，這些食物的升糖指數較高，會迅速提升血糖水平，進而刺激胰島素的分泌，長期下來容易導致脂肪堆積。
- 高糖食物：如糖果、甜點及含糖飲料等，這類食品不僅熱量高，還會導致血糖急劇波動，增加胰島素負擔，進一步影響肝臟健康。
- 高脂肪食品：尤其是反式脂肪及飽和脂肪含量高的食物，如炸食及某些加工肉類，這些食物會增加肝臟的負擔，並可能促進脂肪肝的形成。
- 高鹽食物：如加工食品、罐頭食品及快餐等，這類食物不僅會影響整體健康，還可能導致水腫及血壓升高，間接影響肝臟功能。
脂肪肝如何治療？
外科專科醫生吳國際曾指出，一般脂肪肝是不需任何藥物去醫，因為脂肪積聚一定有它特定的原因，所以如果有脂肪肝，通常會勸病人改善生活習性，最重要是不要喝酒及吸煙、身體熱量的攝取要適量，飲食亦要注意「三低一高」，低脂、低糖、低鹽、高纖維。
8種營養素逆轉脂肪肝
台灣營養師余朱青曾提到，肝臟在代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成，但可以透過飲食補充。她推薦以下8種營養素，有助於改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。
1.抗氧化蔬果（維他命A）
- 紅蘿蔔、蕃薯、黑豆、菠菜、通菜、芒果、哈密瓜、木瓜
2.抗氧化蔬果（維他命B）
- 深綠色蔬菜、堅果、乳製品、蘆筍、菠菜、香蕉、葡萄、蝦、生蠔
3.抗氧化蔬果（維他命C）
- 番石榴、奇異果
4.抗氧化蔬果（維他命E、Omega-9）
- 葵花籽油、苦茶油、橄欖油、牛油果
5.優質蛋白質
- 豆腐、豆乾、黃豆製品、瘦肉
6.藻褐素
- 褐藻類的海帶及昆布
7.抗炎抗氧化食材
- 蘆筍、橄欖菜、小唐菜、冬菇、蘑菇
- 茄子、葡萄（花青素）
- 番茄、南瓜（茄紅素）
8.具解毒功能植物營養素
- 西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜
她指出，選擇食材時應以原形食物為主，避免加工食品、油炸食物，並控制鹽及食品添加劑的攝取，以免加重肝臟負擔。除了攝取對肝臟有益的食物，還應避免以下食物：
- 高脂、高糖、高鹽的食物
- 酒精
- 來源不明的草藥補品