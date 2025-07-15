肝癌｜1款「天然飲品」當水飲 40歲打工仔驚揭患肝癌 嚴重脂肪肝 醫生：有如鵝肝

脂肪肝患者有20%的機會跳過肝硬化階段，直接發展成成肝癌。一名40多歲男子雖未患有乙型或丙型肝炎，身形亦未見肥胖過重，卻因為經常飲用一款被視為健康天然的飲品導致，嚴重脂肪肝，當事主因腹痛求醫時已發現罹患肝癌。

