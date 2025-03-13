醫學博士推薦抗癌飲食法 癌婦食4個月癌指數大跌 拆解5大重點3類食物必食
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飲食對某些癌症可能具有特別顯著功效；有營養醫學專家分享成功案例，指一名患有肺癌的婦人在手術後，透過一種特定的飲食方式持續抗癌，最終成功令癌症指數大幅下降，甚至毋須再接受化療。
手術後肺癌指數高企 婦人改飲食習慣成功抗癌
台灣營養醫學博士劉博仁在節目《下班經濟學》分享病例，指一對夫妻的太太被診斷為肺腺癌第三期，並且癌細胞已轉移至肺和縱膈腔的淋巴。她在手術後拒絕化療，結果其肺癌指標（CEA）從2升至12（正常值為5以下），於是向劉博仁求助。雖然CT和MRI檢查未發現腫瘤，但劉博仁解釋，CEA指數高顯示體內有微小癌細胞活動，建議她採用地中海飲食法。
劉博仁強調，這種飲食法中抗癌營養素的比例被大幅提高，並補充說明其他研究也證實，增加維他命D3、魚油、硒、維他命C及薑黃等抗癌營養素的攝取對治療有幫助。劉博仁指出，該名婦人實行地中海飲食法兩個月後，CEA指數從12降至5，再過兩個月後更降至2.5，連原本看診的醫院也認為她不再需要化療，顯示出這種飲食法的顯著效果。
地中海飲食法5大重點
劉博仁續指，「地中海飲食法」是癌症患者的理想選擇。研究顯示，長期採用地中海飲食法可降低乳癌和大腸癌的風險達20％，而前列腺癌的風險更可減少50％。這種飲食方式不僅能降低患癌風險，還能促進癌症患者的健康。
他又列出以下5個地中海飲食法的重點供大家：
- 每餐至少包含三種顏色的蔬菜。蔬菜富含植化素，應確保每餐有三種顏色、份量達到一碗半的煮熟蔬菜，以攝取不同的營養素。
- 澱粉的攝取量應佔餐盤的四分之一。雖然米飯含碳水化合物，但接近原型的米飯如糙米，能提供維他命B群、維他命B6及纖維等營養。
- 每周食用三次中小型海魚。蛋白質如豆類、蛋、雞肉或魚肉有助於傷口癒合及增強免疫力，每周食用三次中小型魚可增加EPA、DHA的攝取，對抗發炎及抗癌有益。
- 採用「油水拌炒」配橄欖油烹調。這種低溫烹調方法搭配橄欖油、苦茶籽油及牛油果油等高油酸的好油，對抗發炎及抗癌有顯著效果。
- 儘量食用原型水果。避免將水果打成果汁，因為這會破壞纖維，導致升糖指數上升，對癌細胞控制不利，建議適量食用原型水果。